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    • 02.07.2021 11:52
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    Galatasaray'da PSV maçı öncesi flaş Olimpiyat Stadı hamlesi

    Galatasaray 28 Temmuz'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elemesi öncesi flaş bir hamle yaptı. TFF'nin seyirci kararı sonrası harekete geçen sarı-kırmızılı ekip PSV maçını Olimpiyat Stadı'nda oynamak için başvurdu.

    takvim.com.tr
    Galatasaray'da PSV maçı öncesi flaş Olimpiyat hamlesi

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde 28 Temmuz'da PSV Eindhoven ile oynayacağı maç için sürpriz bir hamlede bulundu. Sarı-Kırmızılar, Türk Telekom Stadı bakımda olduğu için Hollanda ekibiyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacaktı. Ancak, Futbol Federasyonu'nun yeni sezon öncesi açıkladığı "Maçlar yüzde 50 taraftar kapasitesiyle oynanabilir" açıklaması sonrası harekete geçti. Cimbom, PSV maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu. Futbol Federasyonu başvuruyu kabul ederse bu kez UEFA'ya gidilecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı, 17 bin 300 kapasiteli. Atatürk Olimpiyat Stadı ise 76 bin kapasiteli.

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