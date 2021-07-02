Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.07.2021 15:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.07.2021 15:43
    ABONE OL

    Beşiktaş'ta sağa yeni aday Robert Skov

    Beşiktaş yönetimi geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal’ın transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Siyah-Beyazlılar şu ana kadar ne Leicester City kulübü ne de Cezayirli yıldızı ikna edemedi. Beşiktaş olası bir olumsuz duruma karşın alternatif arayışlarını da devam ettiriyor. Gelen son haberlere göre, Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen Robert Skov'un menajeri aracılığıyla Siyah-Beyazlılar'a teklif edildiği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    Özel haber
    Sağa yeni aday Robert Skov

    Geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal için şartları sonuna kadar zorlayan yönetim bir yandan da olası bir olumsuz duruma karşın alternatif arayışlarını sürdürüyor. Crystal Palace ile sözleşmesi biten Townsend'i listesine alan Beşiktaş'ın gündemine bir isim daha girdi.



    SKOV BEŞİKTAŞ'A TEKLİF EDİLDİ
    Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen Robert Skov'un menajeri aracılığıyla Siyah-Beyazlılar'a teklif edildiği öğrenildi. Geçen sezon 30 maça çıkan ve 2 gol atan Danimarkalı kanat oyuncusunun takımdan ayrılma kararı aldığı belirtiliyor.


    HOFFENHEIM KİRALAMAYI PLANLIYOR
    Beşiktaş yönetimi eğer Ghezzal için yapılan pazarlıklardan sonuç alamazsa Robert Skov konusunda girişimlerde bulunacak. Alman basınına göre Hoffenheim, 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamayı planlıyor.


        DANİMARKA'DAKİ PERFORMANSINI ALMANYA'YA TAŞIYAMADI
        2019 yılında Kopenhag'dan 10 milyon Euro karşılığında Hoffenheim'a transfer olan Robert Skov, Danimarka'daki performansını Almanya'ya taşıyamadı. Danimarka'nın Euro 2020 kadrosunda yer alan Skov şu ana kadar turnuvada forma giyemedi.


        DANİMARKA'DA 26 MAÇTA 24 GOL ATMIŞTI
        Yıldız futbolcu 2018-19 sezonunda Danimarka Ligi'nde 26 maçta 24 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İngilizlerden skandal manşet!
        Haberler Spor Beşiktaş'ta sağa yeni aday Robert Skov