Beşiktaş'ta sağa yeni aday Robert Skov

Geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal için şartları sonuna kadar zorlayan yönetim bir yandan da olası bir olumsuz duruma karşın alternatif arayışlarını sürdürüyor. Crystal Palace ile sözleşmesi biten Townsend'i listesine alan Beşiktaş'ın gündemine bir isim daha girdi.
SKOV BEŞİKTAŞ'A TEKLİF EDİLDİ
Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen Robert Skov'un menajeri aracılığıyla Siyah-Beyazlılar'a teklif edildiği öğrenildi. Geçen sezon 30 maça çıkan ve 2 gol atan Danimarkalı kanat oyuncusunun takımdan ayrılma kararı aldığı belirtiliyor.
HOFFENHEIM KİRALAMAYI PLANLIYOR
Beşiktaş yönetimi eğer Ghezzal için yapılan pazarlıklardan sonuç alamazsa Robert Skov konusunda girişimlerde bulunacak. Alman basınına göre Hoffenheim, 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamayı planlıyor.