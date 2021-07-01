Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan bomba açıklamalar: Ceza almamız için UEFA'ya baskı yaptılar!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Biz başkaları gibi otel lobilerinde kulübünü eleştiren camialardan değiliz, bizi de biz yapan bu" diyerek ezeli rakibini hedef aldı.
İşte Ağaoğlu'nun sözleri: Spor yasası 20-21 sene oldu, hala çıkmıyor. Büyük sıkıntılar var, 20 senedir bu yasanın çıkmaması için ayak direyen kulüpler Türk futbolunun lokomotifleridir.
TRABZONSPOR ÇOK RAHAT ÖDER!
Trabzonspor'un 1 milyar TL'lik borcu, 900 milyon TL anapara borcu bulunmaktadır... Bunlar Trabzonspor'un rahatlıkla ödeyebileceği paralar... Ama tabii ki aynı mali disiplini devam ettirdikçe olacak şeyler bunlar... Bu net...