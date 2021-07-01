Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan bomba açıklamalar: Ceza almamız için UEFA'ya baskı yaptılar!

TRABZONSPOR ÇOK RAHAT ÖDER!

Trabzonspor'un 1 milyar TL'lik borcu, 900 milyon TL anapara borcu bulunmaktadır... Bunlar Trabzonspor'un rahatlıkla ödeyebileceği paralar... Ama tabii ki aynı mali disiplini devam ettirdikçe olacak şeyler bunlar... Bu net...