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    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan bomba açıklamalar: Ceza almamız için UEFA'ya baskı yaptılar!

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Biz başkaları gibi otel lobilerinde kulübünü eleştiren camialardan değiliz, bizi de biz yapan bu” diyerek ezeli rakibini hedef aldı. İşte Ağaoğlu’nun sözleri: Spor yasası 20-21 sene oldu, hala çıkmıyor. Büyük sıkıntılar var, 20 senedir bu yasanın çıkmaması için ayak direyen kulüpler Türk futbolunun lokomotifleridir.

    Ceza almamız için UEFA'ya baskı yaptılar!

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Biz başkaları gibi otel lobilerinde kulübünü eleştiren camialardan değiliz, bizi de biz yapan bu" diyerek ezeli rakibini hedef aldı.

    İşte Ağaoğlu'nun sözleri: Spor yasası 20-21 sene oldu, hala çıkmıyor. Büyük sıkıntılar var, 20 senedir bu yasanın çıkmaması için ayak direyen kulüpler Türk futbolunun lokomotifleridir.

    TRABZONSPOR ÇOK RAHAT ÖDER!
    Trabzonspor'un 1 milyar TL'lik borcu, 900 milyon TL anapara borcu bulunmaktadır... Bunlar Trabzonspor'un rahatlıkla ödeyebileceği paralar... Ama tabii ki aynı mali disiplini devam ettirdikçe olacak şeyler bunlar... Bu net...

        CEZA ALMAMIZ İÇİN BASKI YAPILDI
        Kura çekimine kadar CAS kararı çıkmasaydı Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edecektik. Ceza almamız için Türkiye'den de UEFA'ya baskı yapıldığına dair, bir profesyonelin ifadesi var. O isimler sorulursa söylerim.

        BU ŞAHIS HALEN UEFA'DA GÖREVDE


        Bu şahıs şu an UEFA'da profesyonel olarak görev yapan biri. Kendisine süreci uzatmak istediğimizi söyledik... Bize kura çekiminden önce CAS kararının çıkması için baskı yapıldığı yönünde çok net ifadesi var.

            23 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
            A.Ömür için M.City'den gelen 23 milyon euroluk teklifi kabul etmediğim için pişmanım. Uğurcan için iyi bir teklif gelirse satarım, neden satmayayım?

            BU PRENSİP İŞİ!
            Eskişehir 310 bin Euro'yu ödemeyip pencereyi açamıyorsa onların sorunu. Bu alacak verecek işi değil. Prensip işi. Canlarını kaybeden insanların haklarını kim kime helal edecek!
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            Haberler Spor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan bomba açıklamalar: Ceza almamız için UEFA'ya baskı yaptılar!