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    Karadeniz Fırtınası durmuyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına dün yaptığı çift idmanla devam etti... Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki çalışmalarda oyuncuların bir hayli istekli olduğu gözlendi... Futbolcular sürat testi ve dayanıklılık testine tabi tutuldu...

    Karadeniz Fırtınası durmuyor

    Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına dün yaptığı çift idmanla devam etti... Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki çalışmalarda oyuncuların bir hayli istekli olduğu gözlendi... Futbolcular sürat testi ve dayanıklılık testine tabi tutuldu...

    TRABZON CENK'İN PEŞİNDE!
    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başkan Ahmet Ağaoğlu'na yerli oyuncular konusunda yeni bir liste sunmak için futbolcu izleme komitesiyle yeni bir liste hazırlamıştı. Hazırlanan liste doğrultusunda Lyon forması giyen Cenk Özkaçar gündeme geldi. Bordo-Mavili yönetimin, menajerler aracılığıyla nabız yokladığı ve Fransız kulübüyle kısa süre içerisinde iletişime geçmeyi planlandığı ifade edildi. Cenk, geçen sezon Lyon'da yeteri kadar forma şansı bulamadı.

    HOSSEİNİ DAVA AÇTI!
    Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Majid Hosseini 60 bin Euro'nun kendisine ödenmediğini iddia ederek CAS'a başvurdu.

        1 İYİ 1 KÖTÜ HABER
        FIFA Fabian Castillo'nun transfer taksidini ödemeyen Tijuana'nın Trabzonspor'a 575 bin Euro ödemesine karar verdi. Öte yandan Trabzonspor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Esteban haklı bulundu. Bordo-Mavililer 700 bin Euro ödeme yaptı.

        HARROUI HAREKATI!
        Orta alana iki takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da Abdou Harroui sesleri yükseliyor. Scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Faslı yıldıza teknik direktör Fatih Terim'den onay çıktığı öğrenildi... Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde Sparta Rotterdam'a teklif yapacağı öğrenildi. 23 yaşındaki futbolcunun fiyatının 3-4 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor.

        VE RYAN DONK SERBEST KALDI!
        Ryan Donk'un sözleşmesi dün itibariyle bitti. Yönetimin Hollandalı yıldıza teklif yapıp yapmayacağı merak konusu.

            JİMMY'NİN KARARI BEKLENİYOR
            Geçen sezonu Karagümrük'te kiralık geçiren Jimmy Durmaz, teknik patron Fatih Terim'in yeni sezon planlarında da yer almıyor. Tecrübeli yıldıza Süper Lig'den 4-5 kulübün teklif yaptığı belirtiliyor. Jimmy kararını verdikten sonra alacaklarına karşılık olarak sözleşmesinin fesh edileceği ifade ediliyor.

            CAULKER'DAN 2+1 YILLIK İMZA
            Fenerbahçe İngiliz stoper Steven Caulker'ı 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı... Son iki senedir Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen 29 yaşındaki yıldız oyuncu Liverpool, Tottenham, QPR gibi takımların da formasını giymişti.

            MESUT ÖZİL ORTALAYACAK BEN ATACAĞIM!
            Sarı Kanarya'nın yeni transferi Steven Caulker, ilk röportajını Türkçe olarak verdi. Tecrübeli oyuncu, "İnşallah bu sezon şampiyon olacağız... Mesut Özil'i biliyorum. Çok iyi bir oyuncu. Harika ortalar yapıyor. O ortalayacak, ben de atacağım" ifadelerini kullandı.

                Dİ MARZİO: GALATASARAY RUI'YE TALİP OLDU
                Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın için Çizme'den flaş bir iddia geldi. Transfer haberleriyle ün yapan İtalyan gazeteci Di Marzio'ya göre Sarı-Kırmızılılar, Mario Rui için Napoli'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Di Marzio, Galatasaray'ın Portekizli sol beki çok istediğini ve Napoli'ye 5-6 milyon Euro'luk bir teklif yapacağını iddia etti. İtalyan kulübünün Mario Rui'nin bonservis bedelini 8 milyon Euro olarak belirlediği ancak pazarlıklarla rakamın aşağıya çekilebileceği de belirtildi.

                ÖLÜM GRUBU ÖLDÜ!
                Almanya'nın da elenmesiyle EURO 2020'de ölüm grubu olarak nitelendirilen F Grubu'ndan takım kalmadı. Almanya, Fransa, Portekiz ve Macaristan'ın yer aldığı F Grubu'nda Macarlar gruptan çıkamadı. Turnuvanın favorileri Almanya, Portekiz ve Fransa ise son 16'da turnuvaya veda etti.

                BASKETBOL VE FUTBOLDA BAŞARIYA ULAŞACAĞIZ
                Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Basketbolda yakaladığımız istikrarlı yapıyı futbolda ve diğer branşlarda kurmak istiyoruz. Bunu yapacak güçteyiz" dedi. Büyükkarcı, "Basketbolda son 2 senede, biri pandemi şartları nedeniyle 2 Avrupa şampiyonluğunu kaçırdık. Şampiyonluk kadar buralarda olmak da çok önemli. Bu kupayı bu semte getireceğiz, buna çok inanıyoruz" dedi.

                    ANTALYASPOR SOUSA VE FLORANUS'U KAPTI
                    Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor, Portekizli kaleci Diogo Sousa ve Hollandalı sağ bek Sherel Floranus ile sözleşme imzaladı. Antalyaspor Asbaşkanı İsmail İltemir, törende yaptığı konuşmada, Floranus ile 3, Sousa ile ise 4 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Yeni transferlerimize başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

                    İSVEÇLİ STOPER HOLMEN ARTIK ÇAYKUR RİZE'DE
                    Süper Lig'de Çaykur Rizespor, İsveçli defans oyuncusu Sebastian Holmen ile 2 yıllık anlaşma sağladı... 29 yaşındaki oyuncu için bugün Rize'de imza töreni düzenlenecek. İsveçli stoper, geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi ekiplerinden Willem'de forma giydi. Holmen 6 kez İsveç Milli Takım formasını giydi.

                    LEİCESTER CİTY 22'LİK GOLCÜ DAKA'YI BİTİRDİ
                    İngiltere Premier Lig'de Leicester City, forvet oyuncusu Patson Daka'yı renklerine bağladı. Avusturya'nın Salzburg takımında forma giyen 22 yaşındaki Zambiyalı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. 2017 yılından bu yana Salzburg ile 125 maça çıkan ve 68 gol atan Daka, genç yaşına rağmen 4'ü lig olmak üzere toplam 7 kupa şampiyonluğu yaşadı.

                        ROSIER'DE MUTLU SON YAKIN!
                        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Rosier konusunda Sporting'le anlaşmaya çok yaklaştı. Kartal'ın hedefi, 5 Temmuz'da yapılacak olan ilk antrenmana kadar transferi bitirmek... Rosier ile ilgilenen Celtic, oyuncunun Beşiktaş'a gitmek istemesi nedeniyle görüşmeleri noktaladı ve başka isimlere yöneldi.

                        İTALYANLAR'DAN EDIN DZEKO IDDIASI
                        İtalyan gazeteci Di Marzio, Beşiktaş'ın Edin Dzeko'yu kadrosuna katmak istediğini yazdı. Roma, 35 yaşındaki golcüsüyle yollarını ayırmayı planlıyor.

                        SALİH UÇAN GÜN SAYIYOR!
                        Kartal'ın yeni transferi Salih Uçan'ın pazartesi günü kampta olması bekleniyor. Yıldız oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak.

                            DİEGO PEROTTİ GENOA İLE ANLAŞTI
                            Geçen                             sezon yaşadığı sakatlık sonrası ligin büyük bölümünde forma giyemeyen Diego Perotti'nin yeni adresi belli oluyor. Arjantinli yıldız, Serie A ekibi Genoa ile anlaşma sağladı. Perotti'nin menajeri Fenerbahçe ile fesih görüşmelerine sürdürüyor.

                            BEŞİKTAŞ'A İTALYA'DAN YOUNES TEKLİFİ
                            10 numara transferi için çalışmalarını sürdüren ve Alex Teixeira'yı ikna etmek için uğraşan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan basınına göre Siyah- Beyazlılar bonservisi Napoli'de olan Amin Younes ile masaya oturdu. Geçen sezon Frankfurt'ta kiralık olarak oynayan Lübnan asıllı Alman yıldızın Napoli ile sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek. Geçen sezon Bundesliga'da 26 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki Younes 8 numara pozisyonu ve sol kanatta da oynuyor.

                            OZAN KABAK LİVERPOOL'A VEDA ETTİ
                            Milli futbolcu Ozan Kabak'ın Liverpool'dan ayrılığı kesinleşti. İngiliz kulübe veda mesajı yayınlayan genç futbolcunun hangi takıma transfer olacağı merak konusu.
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                            Haberler Spor Karadeniz Fırtınası durmuyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)