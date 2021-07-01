Karadeniz Fırtınası durmuyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına dün yaptığı çift idmanla devam etti... Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki çalışmalarda oyuncuların bir hayli istekli olduğu gözlendi... Futbolcular sürat testi ve dayanıklılık testine tabi tutuldu...
TRABZON CENK'İN PEŞİNDE!
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başkan Ahmet Ağaoğlu'na yerli oyuncular konusunda yeni bir liste sunmak için futbolcu izleme komitesiyle yeni bir liste hazırlamıştı. Hazırlanan liste doğrultusunda Lyon forması giyen Cenk Özkaçar gündeme geldi. Bordo-Mavili yönetimin, menajerler aracılığıyla nabız yokladığı ve Fransız kulübüyle kısa süre içerisinde iletişime geçmeyi planlandığı ifade edildi. Cenk, geçen sezon Lyon'da yeteri kadar forma şansı bulamadı.
HOSSEİNİ DAVA AÇTI!
Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Majid Hosseini 60 bin Euro'nun kendisine ödenmediğini iddia ederek CAS'a başvurdu.