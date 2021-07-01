Karadeniz Fırtınası durmuyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Dİ MARZİO: GALATASARAY RUI'YE TALİP OLDU

Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın için Çizme'den flaş bir iddia geldi. Transfer haberleriyle ün yapan İtalyan gazeteci Di Marzio'ya göre Sarı-Kırmızılılar, Mario Rui için Napoli'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Di Marzio, Galatasaray'ın Portekizli sol beki çok istediğini ve Napoli'ye 5-6 milyon Euro'luk bir teklif yapacağını iddia etti. İtalyan kulübünün Mario Rui'nin bonservis bedelini 8 milyon Euro olarak belirlediği ancak pazarlıklarla rakamın aşağıya çekilebileceği de belirtildi.