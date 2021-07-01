Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın alternatifi Mert Çetin olacak

Yeni yabancı kuralı nedeniyle Alparslan Öztürk'ün ardından bir yerli savunmacı daha transfer etmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

Sassuolo formasını giyen Kaan Ayhan'la her konuda anlaşan Sarı-Kırmızılılar, İtalyan kulübünü henüz ikna edemedi. Cimbom bir yandan Sassuolo ile pazarlıklara devam ederken, bir yandan da B planını devreye soktu.

Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılı yönetim, Roma'nın milli stoperi Mert Çetin'i gündemine aldı. Galatasaray geçen sezon başında da genç yıldızı istemiş ancak İtalyan kulübü Mert'i Verona'ya kiralamıştı.

Cimbom eğer Kaan Ayhan'daki pürüzler aşılamazsa Mert Çetin için Roma ile pazarlık masasına oturacak. Geçen sezon Verona formasıyla 7 maça çıkabilen 24 yaşındaki futbolcunun 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunuyor. İtalyan basınına göre Verona bu sözleşmeyi fesh etmeyi planlıyor.