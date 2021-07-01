Galatasaraylı yönetici Kaan Ayhan için İtalya'da! Transfer an meselesi...

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in transferini en çok istediği isimlerden biri olan Kaan Ayhan için düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılılar'ın futboldan sorumlu yöneticisi Işıtan Gün'ün kulüpten yetki alan bir menajer ile İtalya'ya gittiği öğrenildi.
Galatasaray yaklaşık 15 gün önce milli futbolcu ile her konuda anlaşmış, Sassuolo kulübü ile pazarlıklara başlamıştı. Ancak son yapılan görüşmelerde İtalyanlar'ın transferde zorluk çıkarması üzerine Galatasaray harekete geçti. Ayrıca Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de Kaan Ayhan için ısrarcı olması, Sarı-Kırmızılılar'ın bu hamlesinde önemli bir rol oynadı.
Alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcu için 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Sassuolo ile yapılacak pazarlıklarda orta yol bulunmaya çalışılacak.