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    • 01.07.2021 16:13
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    Galatasaraylı yönetici Kaan Ayhan için İtalya'da! Transfer an meselesi...

    Transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Galatasaray, milli yıldız Kaan Ayhan'ı kadroya katabilmek için girişimleri hızlandırdı. Yönetici Işıtan Gün ve kulüpten yetki alan bir menajer transfer için İtalya'ya gitti.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr

    Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in transferini en çok istediği isimlerden biri olan Kaan Ayhan için düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılılar'ın futboldan sorumlu yöneticisi Işıtan Gün'ün kulüpten yetki alan bir menajer ile İtalya'ya gittiği öğrenildi.



    Galatasaray yaklaşık 15 gün önce milli futbolcu ile her konuda anlaşmış, Sassuolo kulübü ile pazarlıklara başlamıştı. Ancak son yapılan görüşmelerde İtalyanlar'ın transferde zorluk çıkarması üzerine Galatasaray harekete geçti. Ayrıca Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de Kaan Ayhan için ısrarcı olması, Sarı-Kırmızılılar'ın bu hamlesinde önemli bir rol oynadı.



    Alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcu için 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Sassuolo ile yapılacak pazarlıklarda orta yol bulunmaya çalışılacak.



        Fatih Terim hem stoper hem sağ bek hem de ön libero bölgesinde oynayabilen Kaan Ayhan'ı mutlaka takımında görmek istiyor. Yıldız futbolcu da milli takımda hocalığını yapan Terim faktörü nedeniyle Galatasaray'a çok daha sıcak bakıyor.



        Geçen sezon Sassuolo formasıyla 20 maça çıkan 26 yaşındaki Kaan Ayhan, milli takımda da 40 kez görev yaptı ve 4 gol attı.
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