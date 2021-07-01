Galatasaraylı yönetici Kaan Ayhan için İtalya'da! Transfer an meselesi...





Galatasaray yaklaşık 15 gün önce milli futbolcu ile her konuda anlaşmış, Sassuolo kulübü ile pazarlıklara başlamıştı. Ancak son yapılan görüşmelerde İtalyanlar'ın transferde zorluk çıkarması üzerine Galatasaray harekete geçti. Ayrıca Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de Kaan Ayhan için ısrarcı olması, Sarı-Kırmızılılar'ın bu hamlesinde önemli bir rol oynadı.