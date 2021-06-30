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    • 30.06.2021 16:58
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    Ozan Kabak'tan Liverpool'a veda mesajı

    Son dakika haberine göre devre arası transfer döneminde kiralık olarak Liverpool'a transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak, İngiliz kulübüne veda mesajı yayınladı.

    Ozan Kabak'tan Liverpool'a veda mesajı

    İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla İngiliz kulübüne ve taraftara veda etti.



    İngilizce ve Türkçe olarak yaptığı paylaşımda Ozan Kabak, "Sevgili Liverpool Ailesi, buraya geldiğim ilk günden itibaren bana göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için teşekkür ederim. Liverpool'da geçirdiğim dört ay boyunca kariyerim adına önemli bir tecrübe edindiğimi düşünüyorum. Hocam Jürgen Klopp ve tüm takım arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Bu özel ailenin parçası olmak gurur vericiydi. Liverpool'da geçirdiğim süreyi bana yazdığınız beste ile, mutlu bir şekilde hatırlayacağım. YNWA. Ozan" ifadelerine yer verdi.

    Ozan Kabak, geçen sezon devre arası transfer süresinin son günlerinde Alman ekibi Schalke04'ten kiralık olarak Liverpool'a transfer olmuştu.

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