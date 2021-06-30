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    • 30.06.2021 15:14
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    Milli yıldız Süper Lig'e geliyor! Menajeri resmen açıkladı

    Bonservisi Schalke'de bulunan Ahmed Kutucu'nun menajeri transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Menajer Ersin Akan, futbolcunun yeni sezonda Süper Lig'de forma giyeceğini açıkladı.

    Milli yıldız Süper Lig'e geliyor! Menajeri resmen açıkladı

    Almanya Bundesliga'ya veda eden Schalke 04'ün Türk futbolcusu Ahmed Kutucu, Süper Lig'de forma giymeye hazırlanıyor. Ahmed Kutucu'nun menajeri Ersin Akan, 21 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    "ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERECEK BİR TAKIM"
    Schalke'nin Bundesliga 2'ye düşmesi nedeniyle genç hücum oyuncunun takımından ayrılacağını vurgulayan Ersin Akan, "Ahmed Kutucu'nun Schalke ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı.

    Schalke de 2. Lig'e düştü. Ahmed Kutucu, Milli Takım'da da sürekli forma giymek istiyor ve bu nedenle Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda oynamak istiyor.

        Genç yaşına karşın farklı bölgelerde görev alarak önemli tecrübeler elde etti. Bundesliga'da 45 maça çıkmış, goller atmış, asistler yapmış bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi, A Milli Takım'a kadar yükseldi.

        Teklifler de geliyor. Ahmed Kutucu'yu gelecek sezon Süper Lig'de izleyeceğiz" diye konuştu.

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