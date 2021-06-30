Paulo Fonseca kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe yeni teknik direktörü Paulo Fonseca mı oldu?

Söz konusu haberde 5 Temmuz'da kamp programı başlayacak Fenerbahçe'nin Fonseca ile anlaşma sürecinde Portekizli hocaya takımla ilgili birçok detayı sunduğu belirtilirken Fonseca'nın takım konusunda hazırlıklı olduğu ve bu doğrultuda takımın kampına katılacağı ifade edilmişti. Takımla ilgili detayların verilmesinin yanı sıra Fonseca'dan da takımla ilgili raporu, görüşmeler sürecinde talep edildiği 5 Temmuz'a kadar ekibiyle çalışmalarını sürdürecek Fonseca'nın kısmen kadroya hakim şekilde kampa başlayacağı iddia edilmekteydi.