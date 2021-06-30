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    • 30.06.2021 18:18
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    Paulo Fonseca kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe yeni teknik direktörü Paulo Fonseca mı oldu?

    Paulo Fonseca kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe'de uzun süren teknik direktör belirsizliğinde sona gelindi. Fenerbahçe'nin, son olarak İtalyan ekibi Roma'yı çalıştıran Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Paulo Fonseca kimdir sorusuna yanıt aranıyor. İşte, sarı lacivertli futbol severlerin merak ettiği sorunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    Paulo Fonseca kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Paulo Fonseca kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe teknik direktörlüğü için arayışlar sürerken son olarak gündeme gelen isim Paulo Fonseca oldu. TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Roma'nın eski hocası Paulo Fonseca ile anlaşma sağladı. Paulo Fonseca'nın kariyeri de gündem konusu oldu. Peki; Paulo Fonseca kimdir, kaç yaşında, nereli?

    PAULO FONSECA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    48 yaşındaki teknik adam, 2016'da Brada ile Portekiz Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak Avrupa'nın önemli ekiplerinin dikkatini çekmişti.

    Sonrasında Ukrayna'nın güçlü ekibi Shakhtar'ın başına geçen Fonseca, üst üste 3 sezon takımını şampiyonluğa taşımış ve 2019'da da İtalyan ekibi Roma'ya gitmişti.

    Roma macerası bu yaz sona eren Fonseca, Fenerbahçe'nin yanı sıra Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Tottenham ile de görüşmeler gerçekleştirmişti.

    PAULO FONSECA FENERBAHÇE'DE Mİ?

    Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için flaş iddia... TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Roma'nın eski hocası Paulo Fonseca ile anlaşma sağladı. Fonseca ile Fenerbahçe'nin tamamen anlaştıkları ve kısa süre içerisinde resmen duyurulmasının beklendiği iddiası edildi.

        Söz konusu haberde 5 Temmuz'da kamp programı başlayacak Fenerbahçe'nin Fonseca ile anlaşma sürecinde Portekizli hocaya takımla ilgili birçok detayı sunduğu belirtilirken Fonseca'nın takım konusunda hazırlıklı olduğu ve bu doğrultuda takımın kampına katılacağı ifade edilmişti. Takımla ilgili detayların verilmesinin yanı sıra Fonseca'dan da takımla ilgili raporu, görüşmeler sürecinde talep edildiği 5 Temmuz'a kadar ekibiyle çalışmalarını sürdürecek Fonseca'nın kısmen kadroya hakim şekilde kampa başlayacağı iddia edilmekteydi.
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