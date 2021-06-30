İlker Dinçay: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Gayrimenkul Yatırım ve Projeler, Atletizm, Boks, Masa Tenisi, Yüzme Şubeleri

Ömer Okan: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Eğitim Kurumları ve Eğitim Tesisleri, Spor Okulları

Ruşen Çetin: Yönetim Kurulu Üyesi, Şube ve Dernekler

Ahmet Ketenci: Yönetim Kurulu Üyesi, Stad Yönetimi, Stad Turu, Turizm ve Catering

Hüseyin Arslan: Yönetim Kurulu Üyesi, Gayrimenkul Yatırım ve Projeler, Kamu İlişkileri, Sosyal Sorumluluk

Fethi Pekin: Yönetim Kurulu Üyesi, Sportif olmayan hukuk işleri, Tüzük Yönetimi

Mehmet Dereli: Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Dış İlişkiler

Ömer Temelli: Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Stad Yönetimi, Tesisler, Turizm ve Catering

Burak Ç. Kızılhan: Genel Sekreter, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Gelir Yaratma ve Pazarlama

Erol Bilecik: Başkan Vekili, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Basın Sözcüsü, Kurumsal İletişim, Finans, Muhasebe, Denetim, Bütçe, Vergi, İK, FB TV

Ali Y. Koç: Fenerbahçe SK Başkanı, Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı

Yapılan son yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı şöyle belirlendi:

Fenerbahçe'de 26 Haziran Cumartesi günü yapılan seçimli olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç 'un yönetim kurulunun görev dağılımı gerçekleştirildi.

Fenerbahçe yönetiminde görev dağılımı yapıldı! Kim ne görev yapacak?