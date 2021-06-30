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    • 30.06.2021 23:15
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    • 30.06.2021 23:16
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    Fenerbahçe yönetiminde görev dağılımı yapıldı! Kim ne görev yapacak?

    Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de 26 Haziran Cumartesi günü yapılan seçimli olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'un yönetim kurulunun görev dağılımı gerçekleştirildi.

    Fenerbahçe yönetiminde kim ne görev yapacak?

    Fenerbahçe'de 26 Haziran Cumartesi günü yapılan seçimli olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'un yönetim kurulunun görev dağılımı gerçekleştirildi.

    Yapılan son yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı şöyle belirlendi:

    Ali Y. Koç: Fenerbahçe SK Başkanı, Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı

    Erol Bilecik: Başkan Vekili, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Basın Sözcüsü, Kurumsal İletişim, Finans, Muhasebe, Denetim, Bütçe, Vergi, İK, FB TV

    Burak Ç. Kızılhan: Genel Sekreter, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Gelir Yaratma ve Pazarlama

    Ömer Temelli: Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Stad Yönetimi, Tesisler, Turizm ve Catering

    Mehmet Dereli: Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Dış İlişkiler

    Fethi Pekin: Yönetim Kurulu Üyesi, Sportif olmayan hukuk işleri, Tüzük Yönetimi

    Sertaç Komsuoğlu: Muhasip Üye, Yönetim Kurulu Üyesi, Erkek Basketbol Şubesi

    Simla Türker Bayazıt: Yönetim Kurulu Üyesi, Voleybol Şubesi, Sosyal Sorumluluk

    Hüseyin Arslan: Yönetim Kurulu Üyesi, Gayrimenkul Yatırım ve Projeler, Kamu İlişkileri, Sosyal Sorumluluk

    Esin Güral Argat: Yönetim Kurulu Üyesi, Fenerium

    Nüket Küçükel Ezberci: Yönetim Kurulu Üyesi, Kamu İlişkileri

    Ahmet Ketenci: Yönetim Kurulu Üyesi, Stad Yönetimi, Stad Turu, Turizm ve Catering

    Alper Pirşen: Yönetim Kurulu Üyesi, Sportif Hukuk İşleri, Futbol Altyapı

    Kemal Danabaş: Yönetim Kurulu Üyesi, Kadın Basketbol Şubesi

    Ruşen Çetin: Yönetim Kurulu Üyesi, Şube ve Dernekler

    Selma Altay Rodopman: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Yelken Şubesi, Üye İlişkileri, FB Gençlik Kulübü

    Ömer Okan: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Eğitim Kurumları ve Eğitim Tesisleri, Spor Okulları

    Selahattin Baki: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Basın Sözcüsü

    Bekir İrdem: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Kürek Şubesi, Müze Yönetimi, Dış İlişkiler,

    İlker Dinçay: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Gayrimenkul Yatırım ve Projeler, Atletizm, Boks, Masa Tenisi, Yüzme Şubeleri

    Özgür Özaktaç: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Futbol Altyapı

    Can Gebetaş: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal İletişim"

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    Haberler Spor Fenerbahçe yönetiminde görev dağılımı yapıldı! Kim ne görev yapacak?