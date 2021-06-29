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    • 29.06.2021 18:50
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    Hollanda Milli Takımı'nda teknik direktör Frank de Boer görevden alındı!

    Son dakika haberleri... EURO 2020'de son 16 turunda Çekya'ya yenilerek elenen Hollanda Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Frank de Boer görevden alındı. Futbolculuk döneminin büyük kısmını Ajax ve Barcelona'da geçiren De Boer, 2003-2004 sezonunda ise Galatasaray'da oynamıştı.

    Frank de Boer görevden alındı!

    Hollanda Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Frank de Boer görevden alındı.

    Hollanda Futbol Federasyonu, geçen yıl eylül ayında göreve getirilen 51 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı De Boer ile yolların ayrıldığını duyurdu.

    ÇEKYA'YA ELENDİLER
    De Boer yönetimindeki Hollanda, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) C Grubu'nu üçte üç yaparak lider tamamlamış, son 16 turunda ise Çekya'ya 2-0 yenilerek elenmişti.

    Öte yandan Türkiye'nin de bulunduğu 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Hollanda, ay-yıldızlıların arkasında ikinci sırada yer alıyor.

    GALATASARAY'DA OYNAMIŞTI
    Teknik direktörlük kariyerine başladığı ülkesinin Ajax takımıyla 2011'den 2014'e kadar üst üste 4 yıl lig şampiyonluğu yaşayan De Boer, Inter, Crystal Palace ve Atlanta United kulüplerini de çalıştırmıştı.

    Futbolculuk döneminin büyük kısmını Ajax ve Barcelona'da geçiren De Boer, 2003-2004 sezonunda ise Galatasaray'da oynamıştı.

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