SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko İtalyan forvet Achille Polonara 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Beko, yeni sezon kadro yapılanması dahilinde 5'inci dış transferini duyurdu.
Daha önce Devin Booker, İsmet Akpınar, Marial Shayok ve Pierria Henry'i kadrosuna kattığını açıklayan sarı-lacivertli ekip, son olarak TD Systems Baskonia formasını terleten Achille Polonara'yı 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
ACHİLLE POLONARA KİMDİR?
2017-2019 yılları arasında İtalyan ekibi Dinamo Sassari ile yakaladığı çıkış ile Baskonia'ya transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibinde gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekti.