Taylan Antalyalı açıklaması yapan Remzi Sanver kimdir? Remzi Sanver kimdir, kaç yaşında, nereli?

Remzi Sanver kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaraylı yönetici Remzi Sanver kimdir? Taylan Antalyalı'nın yaptığı paylaşımla ilgili açıklama yapan Remzi Sanver'in kim olduğu merak konusu oldu. Burak Elmas'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Remzi Sanver; akademisyen kimliğiyle tanınıyor. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, genç futbolcuya hukuki destek verebileceklerini söyledi.