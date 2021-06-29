Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle: Kaan Ayhan için Sassuolo ile direkt temasa geçti

    Temmuz ayı yaklaştıkça transferdeki hareketlilik daha da artarken Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldiği öğrenildi. Sarı-Lacivertli kurmaylar, Serie A'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ın kulübü Sassuolo ile temasa geçti ve teklifte bulundu. Bu gelişme oyuncunun menajeri ile temasta olan Galatasaray'da şok etkisi yarattı.

    Kaan Ayhan hamlesi

    Temmuz ayı yaklaştıkça transferdeki hareketlilik daha da artarken Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldiği öğrenildi. Sarı-Lacivertli kurmaylar, Serie A'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ın kulübü Sassuolo ile temasa geçti ve teklifte bulundu.

    Bu gelişme oyuncunun menajeri ile temasta olan Galatasaray'da şok etkisi yarattı. Stoper dışında sağ bek ve ön libero mevkinde de forma giyebilen Kaan Ayhan tam bir joker özelliğine sahip. Fenerbahçeli kurmaylar böyle özelliklere sahip bir oyuncuya sahip olmanın uzun lig maratonunda avantaj sağlayacağını düşünüyorlar.

    Fenerbahçe'nin Kaan Ayhan için 5 milyon Euro civarında bir teklifte bulunduğu da iddialar arasında. Kaan Ayhan transferinde iki ezeli rakibin karşıs karşıya gelmesinin kaçınılmaz olduğu, işlerin daha kızışacağı ifade ediliyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Net sıralama
    Haberler Spor Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle: Kaan Ayhan için Sassuolo ile direkt temasa geçti