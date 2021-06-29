Vav TV İzle

Fenerbahçe'den teknik direktörde ters köşe! Türk hocaya teklif

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Dün yapılan açıklama sonrası teknik direktörün birkaç gün içerisinde açıklanacağı duyurulurken yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini koruyor. Gelen son haberlere göre, Türk teknik direktöre teklif yapıldı.

29.06.2021 10:04 - Son Güncelleme: 29.06.2021 10:27
Fenerbahçe'den teknik direktörde ters köşe! Türk hocaya teklif

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni teknik direktör ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den teknik direktörde ters köşe! Türk hocaya teklif

Fenerbahçe'de herkesin merakla beklediği Olağan Seçimli Genel Kurul tamamlandı, Başkan Ali Koç ikinci dönemine 6 bin 459 oyla başladı. Tüm camiada artık gözler yeni teknik direktöre çevrilmişti.

Fenerbahçe'den teknik direktörde ters köşe! Türk hocaya teklif

DÜNE İŞARET ETMİŞTİ

Daha önce haziran ayının 3. haftasını işaret eden Ali Koç, daha sonra seçimden sonraki pazartesi gününü göstermişti. Sarı-lacivertli futbol takımında da yeni sezon hazırlıkları 1 Temmuz Perşembe günü başlıyor.

Fenerbahçe'den teknik direktörde ters köşe! Türk hocaya teklif

"İMZA AŞAMASINA GELİNMESİNE RAĞMEN..."

Fenerbahçe, teknik direktör konusunda açıklama yaptı. Daha önce Başkan Ali Koç'un işaret ettiği pazartesi günü yani dün yapılması beklenen açıklamanın yetişmediği vurgulanarak şu bilgi paylaşıldı: "Bugün (dün) açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Fenerbahçe'den teknik direktörde ters köşe! Türk hocaya teklif

SABIRLAR TAŞIYOR

Fenerbahçe'de artık teknik direktör konusunda sabırlar taşıyor. 25 Mart'ta Erol Bulut ile daha sonra 1 Haziran'da geçici olarak takımın başında yer alan Emre Belözoğlu ile vedalaşan sarı-lacivertlilerde yeni hocanın artık açıklanması isteniyor. Tüm taraftarlar önce haziran ayının 3. haftasını ardından da seçimden sonraki ilk pazartesi olan dünü işaret eden Ali Koç'tan somut bir hamle bekliyor. Ancak yaprak bile kıpırdamaması herkesi mutsuz ediyor.