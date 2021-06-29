Fenerbahçe'den teknik direktörde ters köşe! Türk hocaya teklif

"İMZA AŞAMASINA GELİNMESİNE RAĞMEN..."



Fenerbahçe, teknik direktör konusunda açıklama yaptı. Daha önce Başkan Ali Koç'un işaret ettiği pazartesi günü yani dün yapılması beklenen açıklamanın yetişmediği vurgulanarak şu bilgi paylaşıldı: "Bugün (dün) açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."



