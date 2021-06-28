Beşiktaş istiyordu! Alex Teixeria'nın maliyeti belli oldu

Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Adem Ljajic ile yollarını ayırmayı planlayan Siyah Beyazlılar, Sırp oyuncunun yerine Alex Teixeira'yı kadrosuna katmayı planlıyor. Serbest durumda olan Brezilyalı oyuncu ile temaslar başladı.