Savulun Trabzon geliyor!

Geçtiğimiz sezon topladığı 71 puanla ligi 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, 2021-22 sezonu hazırlıklarına bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak. İlk olarak gruplar halinde sağlık kontrolünden geçecek olan Bordo- Mavili futbolcular saat 16.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak. Burada teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyunculara bir konuşma yapması beklenirken ilk antrenman ise saat 18.00'de gerçekleştirilecek.
Trabzonspor, 4 Temmuz tarihinde İstanbul'da TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşecek kampa start verecek.
Trabzonspor'u hazırlık döneminde ağır bir çalışma programı bekliyor. Avcı, kimsenin gözünün yaşına bakmayacak.
FIRTINA KOİTA'YA KAVUŞTU
Koita dün Trabzon'a geldi. Tecrübeli golcünün bugün, Hamsik'in ise yarın sözleşme imzalaması bekleniyor. Slovak yıldız imza sonrası izin yapacak.
Trabzonspor, 4 Temmuz tarihinde İstanbul'da TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşecek kampa start verecek.
Trabzonspor'u hazırlık döneminde ağır bir çalışma programı bekliyor. Avcı, kimsenin gözünün yaşına bakmayacak.
FIRTINA KOİTA'YA KAVUŞTU
Koita dün Trabzon'a geldi. Tecrübeli golcünün bugün, Hamsik'in ise yarın sözleşme imzalaması bekleniyor. Slovak yıldız imza sonrası izin yapacak.