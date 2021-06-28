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    Savulun Trabzon geliyor!

    Trabzonspor yeni sezonu bugün şampiyonluk parolası ile açıyor . Bordo-Mavilililer 4 Temmuz’da kamp için İstanbul’a gidecek. İşte merak edilen detaylar...

    Savulun Trabzon geliyor!
    Geçtiğimiz sezon topladığı 71 puanla ligi 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, 2021-22 sezonu hazırlıklarına bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak. İlk olarak gruplar halinde sağlık kontrolünden geçecek olan Bordo- Mavili futbolcular saat 16.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak. Burada teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyunculara bir konuşma yapması beklenirken ilk antrenman ise saat 18.00'de gerçekleştirilecek.

    Trabzonspor, 4 Temmuz tarihinde İstanbul'da TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşecek kampa start verecek.

    Trabzonspor'u hazırlık döneminde ağır bir çalışma programı bekliyor. Avcı, kimsenin gözünün yaşına bakmayacak.

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    Koita dün Trabzon'a geldi. Tecrübeli golcünün bugün, Hamsik'in ise yarın sözleşme imzalaması bekleniyor. Slovak yıldız imza sonrası izin yapacak.
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