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    • 28.06.2021 13:43
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    • 28.06.2021 13:43
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    Türkiye - Karadağ maçının stadı değişti

    Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ ile 1 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te yapacağı karşılaşmanın Vodafone Park'ta oynanacağı açıklandı.

    Türkiye - Karadağ maçının stadı değişti

    A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Karadağ ile oynayacağı maçın stadında değişikliğe gidildi.

    Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacağı belirtilen Türkiye-Karadağ müsabakası, Vodafone Park'ta oynanacak. Karşılaşma 1 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te başlayacak.

    Bu maçın ardından ay-yıldızlılar, 4 Eylül Cumartesi günü Cebelitarık ile Victoria Stadı'nda karşılaşacak. A Milli Takım, 7 Eylül Salı günü ise Amsterdam Johan Cruyff Arena'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

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