Galatasaray'ın yeni transferi Aytaç Kara gollerle başladı | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Romanya ekibi Dinamo Bükreş'i 2-1 yendi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Cimbom sahaya Berk, Yedlin, Luyindama, Alpaslan, Ömer Bayram, Aytaç, Emre Kılınç, Oğulcan, Feghouli, Babel, Mohamed 11'i ile çıktı. Yeni transfer Aytaç Kara biri penaltıdan olmak üzere iki gol attı...
5. dakikada Mohamed sakatlanarak oyun dışında kaldı.
FATİH TERİM İÇİN ÖZEL TÖREN
G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim için yarın Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenlenecek. Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Galatasaray'da yeni bir döneme başlayacak tecrübeli hocanın açıklamaları merak ediliyor.
SALİH ÖZCAN KÖLN'DE KALDI!
Galatasaray ve Beşiktaş transfer haberleri ile gündemde yer alan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Özcan, kulübü FC Köln'de kaldı. Alman kulübü genç yetenekle ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
OMAR İÇİN İNCE HAREKET
Eski oyuncuları Omar Elabdellaoui'nin futbola dönüşünü kutlamak isteyen Yunan kulübü Olympiakos, Galatasaray'a özel maç davetinde bulundu. Atina'da taraftara açık planlanan maçın geliri de yardım kuruluşlarına bağışlanacak. Norveçli yıldız futbolcu, yılbaşında havai fişek gösterilerinde gözünden ciddi şekilde rahatsızlık geçirmişti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Cimbom sahaya Berk, Yedlin, Luyindama, Alpaslan, Ömer Bayram, Aytaç, Emre Kılınç, Oğulcan, Feghouli, Babel, Mohamed 11'i ile çıktı. Yeni transfer Aytaç Kara biri penaltıdan olmak üzere iki gol attı...
5. dakikada Mohamed sakatlanarak oyun dışında kaldı.
FATİH TERİM İÇİN ÖZEL TÖREN
G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim için yarın Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenlenecek. Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Galatasaray'da yeni bir döneme başlayacak tecrübeli hocanın açıklamaları merak ediliyor.
SALİH ÖZCAN KÖLN'DE KALDI!
Galatasaray ve Beşiktaş transfer haberleri ile gündemde yer alan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Özcan, kulübü FC Köln'de kaldı. Alman kulübü genç yetenekle ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
OMAR İÇİN İNCE HAREKET
Eski oyuncuları Omar Elabdellaoui'nin futbola dönüşünü kutlamak isteyen Yunan kulübü Olympiakos, Galatasaray'a özel maç davetinde bulundu. Atina'da taraftara açık planlanan maçın geliri de yardım kuruluşlarına bağışlanacak. Norveçli yıldız futbolcu, yılbaşında havai fişek gösterilerinde gözünden ciddi şekilde rahatsızlık geçirmişti.