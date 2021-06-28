Galatasaray'dan Aliou Dieng atağı





DEĞERİ 2 MİLYON EURO

23 yaşındaki Aliou Dieng'in piyasa değeri 2 milyon Euro. 1.84 m. boyundaki Dieng, 6 ve 8 numara oynuyor.



SIRADA İSPANYOL YILDIZ MORENO VAR!

Barış Alper Yılmaz ile anlaşan, Paulinho transferinde de önemli aşama kaydeden Cimbom'un sonraki hedefi ise Alex Moreno... Betis'in sol beki için girişimlerini hızlandıran Sarı-Kırmızılılar'ın kısa sürede sonuç alması bekleniyor. Aslan, 28 yaşındaki İspanyol yıldızı kiralamak istiyor.