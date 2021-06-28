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    Galatasaray'dan Aliou Dieng atağı

    Galatasaray, Al Ahly forması giyen 23 yaşındaki Aliou Dieng için harekete geçti... Cimbom, genç orta sahayı opsiyonla kiralamak istiyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Aslan’dan Aliou Dieng atağı

    G.Saray'da Fatih Terim'den transfer listesini alan yöneticilerden Işıtan Gün çalışmalara başladı. Sarı-Kırmızılılar, Al Ahly forması giyen Aliou Dieng için harekete geçti.



    Galatasaray Yönetimi, Dieng'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için Mısır kulübüyle görüşmelere başladı. 2019 yılından beri Mısır kulübünde forma giyen yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026'da sona eriyor.

    Öte yandan Cimbom, Brezilyalı yıldız orta saha Paulinho'nun transferinde bu hafta sonuca varmak istiyor... 32 yaşındaki Brezilyalı yıldız için son teklifini yapan Sarı- Kırmızılılar, gelecek cevaba odaklandı. Son olarak Çin ekibi Guangzhou'da forma giyen tecrübeli oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.



    DEĞERİ 2 MİLYON EURO
    23 yaşındaki Aliou Dieng'in piyasa değeri 2 milyon Euro. 1.84 m. boyundaki Dieng, 6 ve 8 numara oynuyor.

    SIRADA İSPANYOL YILDIZ MORENO VAR!
    Barış Alper Yılmaz ile anlaşan, Paulinho transferinde de önemli aşama kaydeden Cimbom'un sonraki hedefi ise Alex Moreno... Betis'in sol beki için girişimlerini hızlandıran Sarı-Kırmızılılar'ın kısa sürede sonuç alması bekleniyor. Aslan, 28 yaşındaki İspanyol yıldızı kiralamak istiyor.



        ASLAN BARIŞ ALPER'İ KAPACAK!
        G.Saray'da         takımda kalan Arda Turan ve tekrar anlaşma sağlanan Emre Akbaba için bu hafta KAP bildirimleri yapılacak. Keçiörengücü ile 1.5 milyon Euro bonservis+1 oyuncuda el sıkışan Cimbom, Barış Alper Yılmaz transferini de resmiyete dökecek.
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