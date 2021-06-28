Galatasaray Kaan Ayhan transferini bitirmek üzere





FATİH TERİM DE ÇOK İSTİYOR

İtalya'ya giden yönetici Işıtan Gün'ün, Sassuolo yetkileriyle masaya oturduğu ve Kaan Ayhan için tarafların anlaşma noktasına geldiği belirtildi. Fatih Terim de bu transferi çok istiyordu.