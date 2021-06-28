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    Galatasaray Kaan Ayhan transferini bitirmek üzere

    Galatasaray, Sassuolo ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncuyu ikna etti. İtalya'ya giden yönetici Işıtan Gün'ün, Sassuolo yetkileriyle masaya oturduğu ve Kaan Ayhan için anlaştığı iddia edildi...

    Kaan Ayhan bitti bitiyor

    G.Saray transferde atağa kalktı... Yeni yabancı kuralı nedeniyle yerli isimlere öncelik veren Galatasaray, devlerin radarındaki Kaan Ayhan'ı bitirmek üzere... İtalyan ekibi Sassuolo ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yetenek için Sarı- Kırmızılı yönetim İtalya seferine çıktı.



    FATİH TERİM DE ÇOK İSTİYOR
    İtalya'ya giden yönetici Işıtan Gün'ün, Sassuolo yetkileriyle masaya oturduğu ve Kaan Ayhan için tarafların anlaşma noktasına geldiği belirtildi. Fatih Terim de bu transferi çok istiyordu.




    KAAN AYHAN TAM BİR JOKER
    Kaan Ayhan, stoper, sağ bek ve ön libero bölgelerinde oynayabiliyor. Galatasaray'da yeni transferlerden Alpaslan Öztürk de hem sağ bek hem stoper hem de ön liberoda değerlendirilebiliyor.



        2.5 MİLYON EURO'YA ALDILAR
        Genç yıldız, 2020 yılında Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'tan Sassuolo'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Kaan Ayhan geçen sezon Sassuolo'da 20 maçta oynadı.

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