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    Favre, Boas, Slaven Bilic derken Fenerbahçe’de ibre Marco Silva’ya döndü

    Fenerbahçe son olarak Bilic ile anlaştı ama onu da Guoan bırakmadı... Bugün için yeni hocayı açıklayacağını dile getiren Ali Koç Marco Silva’ya kaldı.

    Elde kaldı Silva

    Fener'de hoca belirsizliği sürüyor... Sarı-Lacivertliler son olarak eski Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic ile prensipte anlaştı. Ancak, Hırvat teknik adam Çin kulübü Guan'ın tazminat talep etmesinden dolayı Fenerbahçe'nin teklifini reddetmek zorunda kaldı.

    HOCA BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR
    Yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada hocayı pazartesi (bugün) açıklayacağını belirtmişti. Perşembe günü sezonu açacak Kanarya'da belirsizlik sürüyor.



    KADROSUNDA 45 OYUNCU VAR
    Sezona sorunlarla girecek Fenerbahçe'nin kadrosunda tam 45 oyuncu bulunuyor. Bu oyuncuların bir kısmının gönderilmesi gerekiyor. Transfer planı da netleşmiş değil.

    GÖZLER ALİ KOÇ'A ÇEVRİLDİ
    F.Bahçe'de elde kalan hoca adayı ise Portekizli Marco Silva... 43 yaşındaki hoca boşta... Fonseca, Benitez, Bilic, Boas derken elde Silva kaldı... Gözler Ali Koç'a çevrildi.



    1.5 YILDIR ÇALIŞMIYOR
    Sporting Lizbon, Olimpiakos, Hull City, Watford ve Everton gibi takımlarda çalışan Marco Silva, 1.5 yıldır takım çalıştırmıyor. Silva son olarak Everton'ı çalıştırdı. İngiliz ekibinden 5 Aralık 2019 yılında ayrıldı.



        1.38 PUAN ORTALAMASI!
        Marco Silva son olarak Everton'da görev aldı. İngiliz kulübüyle 60 maça çıkan Portekizli, 1.38 maç başı puan ortalaması yakaladı.

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