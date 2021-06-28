Favre, Boas, Slaven Bilic derken Fenerbahçe’de ibre Marco Silva’ya döndü

Fener'de hoca belirsizliği sürüyor... Sarı-Lacivertliler son olarak eski Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic ile prensipte anlaştı. Ancak, Hırvat teknik adam Çin kulübü Guan'ın tazminat talep etmesinden dolayı Fenerbahçe'nin teklifini reddetmek zorunda kaldı.



HOCA BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada hocayı pazartesi (bugün) açıklayacağını belirtmişti. Perşembe günü sezonu açacak Kanarya'da belirsizlik sürüyor.