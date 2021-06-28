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    Diego Costa için en kritik gün: Beşiktaş cevap bekliyor

    Beşiktaş, transferinde büyük mesafe kaydettiği İspanyol golcü Diego Costa’dan yarın cevap bekliyor. Olumsuz bir yanıtta alternatif isimler hazır. İşte transfere dair tüm detaylar...

    Diego Costa için en kritik gün

    Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ta golcü transferi için kritik gün yarın. Mitrovic, Hulk, Diouf gibi önemli golcülerle de görüşen Kara Kartal'da ünlü İspanyol golcü Diego Costa'nın yarın son kararını vermesi bekleniyor.

    Beşiktaş yönetimi Brezilya asıllı İspanyol forvetle fiyat konusunda önemli mesafe kaydetmişti.



    İMZA PARASINDA SORUN VAR...
    Diego Costa, uzun uğraşlar sonucunda fiyatını yıllık 2.5 milyon Euro'ya kadar indirmişti. Ancak Costa, bonservisi olmadığı için 2 milyon Euro da imza parası talep ediyordu.



    BEŞİKTAŞ'TAN YOĞUN MESAİ
    Diego Costa'ya başka takımların da ilgisi olduğu ancak 32 yaşındaki santrfor için en fazla mesaiyi ayıran takımın Beşiktaş olduğu ifade edildi. Costa ile bugünkü görüşme kritik öneme sahip.



        KALİTESİYLE PEŞİNDEN SÜRÜKLÜYOR
        Diego Costa, geçen sezon Atletico Madrid'de iyi bir sezon geçirmese de kalitesiyle bir çok kulübü peşinden sürüklüyor. Beşiktaş yönetimi de fiyatın daha fazla artmaması için en kısa sürede anlaşmak istiyor.



        FİZİK GÜCÜ SÜPER LİG'E ÇOK UYGUN
        1.88 boy ve güçlü yapısıyla Süper Lig'e çok uygun bir santrfor tipi olan Diego Costa, Beşiktaş taraftarının takımda en çok görmek istediği isim.

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