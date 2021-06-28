Diego Costa için en kritik gün: Beşiktaş cevap bekliyor

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ta golcü transferi için kritik gün yarın. Mitrovic, Hulk, Diouf gibi önemli golcülerle de görüşen Kara Kartal'da ünlü İspanyol golcü Diego Costa'nın yarın son kararını vermesi bekleniyor.
Beşiktaş yönetimi Brezilya asıllı İspanyol forvetle fiyat konusunda önemli mesafe kaydetmişti.
İMZA PARASINDA SORUN VAR...
Diego Costa, uzun uğraşlar sonucunda fiyatını yıllık 2.5 milyon Euro'ya kadar indirmişti. Ancak Costa, bonservisi olmadığı için 2 milyon Euro da imza parası talep ediyordu.
BEŞİKTAŞ'TAN YOĞUN MESAİ
Diego Costa'ya başka takımların da ilgisi olduğu ancak 32 yaşındaki santrfor için en fazla mesaiyi ayıran takımın Beşiktaş olduğu ifade edildi. Costa ile bugünkü görüşme kritik öneme sahip.