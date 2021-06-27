Galatasaray'da sakatlık şoku! Mostafa Mohamed maça devam edemedi

Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Rumen ekibi Dinamo Bükreş ile karşı karşıya geldi.
MOHAMED SAKATLANDI
Mücadelenin 4'üncü dakikada ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşun ardından rakip savunmacının darbesiyle yerde kalan Mostafa Mohamed, sol dizini tutarak sağlık görevlilerinin saha içerlsine çağrılmasını işaret etti.
MAÇA DEVAM EDEMEDİ
Sağlık görevlilerinin sahaya girmesinin ardından Mısırlı oyuncunun tedavisine bir süre burada devam edildi.
Görüntü GS TV'den alınmıştır
Daha sonra saha kenarına alınanoyuncu, 9'uncu dakikada yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı.