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    • 27.06.2021 18:51
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    • 27.06.2021 18:51
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    Galatasaray'da sakatlık şoku! Mostafa Mohamed maça devam edemedi

    Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Mısırlı oyuncusu Mostafa Mohamed, Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçının 4'üncü dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. İşte detaylar...

    Galatasaray'da sakatlık şoku!

    Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor.

    Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Rumen ekibi Dinamo Bükreş ile karşı karşıya geldi.

    MOHAMED SAKATLANDI
    Mücadelenin 4'üncü dakikada ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşun ardından rakip savunmacının darbesiyle yerde kalan Mostafa Mohamed, sol dizini tutarak sağlık görevlilerinin saha içerlsine çağrılmasını işaret etti.

    MAÇA DEVAM EDEMEDİ
    Sağlık görevlilerinin sahaya girmesinin ardından Mısırlı oyuncunun tedavisine bir süre burada devam edildi.


    Görüntü GS TV'den alınmıştır

    Daha sonra saha kenarına alınanoyuncu, 9'uncu dakikada yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı.
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