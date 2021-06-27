Monaco, Inter ve Tottenham da peşinde! Kaleci Uğurcan Çakır için dev kapışma

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır için yeni bir kulüp daha devreye girdi. Daha önce Monaco, Inter ve Tottenham'ın ilgilendiği oyuncu için bir başka İngiliz kulübü Wolverhampton da ilgi kağıdı gönderdi. Mevcut kalecisi Rui Patricio'nun isminin Roma ve Marsilya ile anılması ve yedek rotasyonunda da alternatif kaleci sıkıntısı çeken Wolves'ın Uğurcan Çakır'ın menajeri Arturo Canales ile temas halinde olduğu ve fiyat sorduğu öğrenildi. Wolves'ın henüz Trabzonspor kulübüne resmi bir teklifte bulunmadığı ifade ediliyor.