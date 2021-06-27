27 Haziran Galatasaray hazırlık maçı GS TV - Youtube izleme linki - Galatasaray Dinamo Bükreş hazırlık maçı özet izle!

Galatasaray Dinamo Bükreş hazırlık maçı canlı izle linki aratılıyor. Heyecanla beklenen hazırlık maçı öncesi Galatasaray Dinamo Bükreş hazırlık maçı canlı izle ile ilgili araştırmalar artış gösterdi. İşte Galatasaray Dinamo Bükreş canlı yayın linki ve diğer detaylar… Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Fatih Terim önderliğinde sürdüren Galatasaray ilk hazırlık maçını Romanya Ligi ekibi Dinamo Bükreş ile yapacak. Mücadele, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak. Peki Galatasaray-Dinamo Bükreş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
GALATASARAY-DINAMO BÜKREŞ MAÇI CANLI İZLE
Galatasaray ile Dinamo Bükreş'in karşı karşıya geleceği mücadele 27 Haziran Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Müsabaka GS TV ve Galatasaray youtube hesabından canlı yayınlanacak.
Galatasaray Dinamo Bükreş hazırlık maçı canlı izlemek için tıklayınız - YOUTUBE
Galatasaray Dinamo Bükreş hazırlık maçı canlı izlemek için tıklayınız - GS TV
Galatasaray'dan 10 numara atağı! İşte Gaston Ramirez'e önerilecek rakam
Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı ön eleme maçı nedeniyle sezonu erken açacak olan Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı.
Galatasaray'da yeni sezonun kadro yapılanması için atılacak adımlar belli olmaya başladı. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı PSV maçı öncesi kadrosunu Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru ve Kaan Ayhan gibi isimlerle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılar, rotasını 10 numara transferine çevirdi. Geçen sezon da transfer listesinde yer alan Gaston Ramirez'i tekrar gündemine aldı. Fatih Terim'in çok istediği oyuncu için harekete geçecek olan yönetim, Sampdoria ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu ile bir görüşme gerçekleştirecek.