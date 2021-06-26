Adam Ounas'ın menajerinden transfer açıklaması: "Beşiktaş'ı istiyor"





Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen oyuncu açıkladı.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

İtalyan basını, Beşiktaş'ın Napoli'nin oyuncusu Adam Ounas ile ilgilendiğini iddia ediyor. Hatta Beşiktaş'ın 5 milyon Euro teklif ettiğini ancak Napoli'nin 8 milyon Euro'da ısrar ettiği konuşuluyor.