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    • 26.06.2021 20:03
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    Adam Ounas'ın menajerinden transfer açıklaması: "Beşiktaş'ı istiyor"

    Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmaları hız kazandı. Eksik bölgelere takviye yapacak olan siyah beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdürüyor. Çalışmalarına devam eden Kartal, Napoli'nin yıldız oyuncusu Adam Ounas'ı gündemine aldı. Ounas'ın menajerinden ise flaş Beşiktaş açıklaması geldi. İşte transfere ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    Adam Ounas'ın menajerinden Beşiktaş açıklaması

    Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

    Yeni sezonda da şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir kadro kurmak için kolları sıvadı.



    Ara transferde şampiyonluğa katkı sağlayacak isimleri kadrosuna katan Kartal, yeni sezon için de transfer edeceği isimleri netleştirmeye başladı.

    Beşiktaş, Ghezzal'ın transferi olmazsa yerine Napoli'nin yıldızı Adam Ounas'ı kadrosuna katacak.



    Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen oyuncu açıkladı.

    İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

    İtalyan basını, Beşiktaş'ın Napoli'nin oyuncusu Adam Ounas ile ilgilendiğini iddia ediyor. Hatta Beşiktaş'ın 5 milyon Euro teklif ettiğini ancak Napoli'nin 8 milyon Euro'da ısrar ettiği konuşuluyor.



        İddiaları cevaplayan yıldız oyuncunun menajeri, Beşiktaş ve Napoli ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

        Adam Ounas'ın yeniden Şampiyonlar Ligi'ni istediğini söyleyen menajeri, Ounas'ın Beşiktaş'ı istediğini ifade etmiş.

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