Adam Ounas'ın menajerinden transfer açıklaması: "Beşiktaş'ı istiyor"

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...
Yeni sezonda da şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
Ara transferde şampiyonluğa katkı sağlayacak isimleri kadrosuna katan Kartal, yeni sezon için de transfer edeceği isimleri netleştirmeye başladı.
Beşiktaş, Ghezzal'ın transferi olmazsa yerine Napoli'nin yıldızı Adam Ounas'ı kadrosuna katacak.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen oyuncu açıkladı.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
İtalyan basını, Beşiktaş'ın Napoli'nin oyuncusu Adam Ounas ile ilgilendiğini iddia ediyor. Hatta Beşiktaş'ın 5 milyon Euro teklif ettiğini ancak Napoli'nin 8 milyon Euro'da ısrar ettiği konuşuluyor.