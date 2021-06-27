Attila Szalai'nin son talibi Napoli oldu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ROSİER İÇİN ZAMANA KARŞI

Beşiktaş, kiralık sözleşmesi sona eren Valentin Rosier için tüm şartları zorlamaya devam ediyor. Oyuncu ile anlaşma sağlandı. Kulübü Sporting ile aşama kaydedilse de bir netlik söz konusu değil. Başaralı sağ bek sezon açılışına yetiştirilmek isteniyor.