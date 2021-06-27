Attila Szalai'nin son talibi Napoli oldu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai hakkındaki transfer spekülasyonlarına bir takım daha eklendi. İtalya Ligi Serie A Takımlarından Napoli'nin Szalai'yi kadrosuna katmak istediği, Mert Çetin'i takas olarak önerdiği iddia edildi. Ancak Fenerbahçe'nin kapıyı 20 milyon Euro'dan açtığı da biliniyor.
ROSİER İÇİN ZAMANA KARŞI
Beşiktaş, kiralık sözleşmesi sona eren Valentin Rosier için tüm şartları zorlamaya devam ediyor. Oyuncu ile anlaşma sağlandı. Kulübü Sporting ile aşama kaydedilse de bir netlik söz konusu değil. Başaralı sağ bek sezon açılışına yetiştirilmek isteniyor.
CAGLIARI VIDA İÇİN DEVREDE
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Vida için ayrılık çanları çalıyor. Hırvat stoper için Cagliari'nin devrede olduğu iddia edildi. Veda'nın da yeni macera istediği de haberde yer aldı.