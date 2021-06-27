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    Attila Szalai'nin son talibi Napoli oldu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai hakkındaki transfer spekülasyonlarına bir takım daha eklendi. İtalya Ligi Serie A Takımlarından Napoli'nin Szalai'yi kadrosuna katmak istediği, Mert Çetin'i takas olarak önerdiği iddia edildi. Ancak Fenerbahçe'nin kapıyı 20 milyon Euro'dan açtığı da biliniyor.

    Szalai'nin son talibi Napoli

    Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai hakkındaki transfer spekülasyonlarına bir takım daha eklendi. İtalya Ligi Serie A Takımlarından Napoli'nin Szalai'yi kadrosuna katmak istediği, Mert Çetin'i takas olarak önerdiği iddia edildi. Ancak Fenerbahçe'nin kapıyı 20 milyon Euro'dan açtığı da biliniyor.

    ROSİER İÇİN ZAMANA KARŞI
    Beşiktaş, kiralık sözleşmesi sona eren Valentin Rosier için tüm şartları zorlamaya devam ediyor. Oyuncu ile anlaşma sağlandı. Kulübü Sporting ile aşama kaydedilse de bir netlik söz konusu değil. Başaralı sağ bek sezon açılışına yetiştirilmek isteniyor.

    CAGLIARI VIDA İÇİN DEVREDE
    İtalyan basınında yer alan haberlere göre Vida için ayrılık çanları çalıyor. Hırvat stoper için Cagliari'nin devrede olduğu iddia edildi. Veda'nın da yeni macera istediği de haberde yer aldı.

        EURO 2020 FİNLANDİYA'YA YARAMADI
        Finlandiya Milli Takımı'nın Belçika'ya yenildiği Euro 2020 maçını izlemeye Rusya'ya giden 100 Finlandiyalı seyircinin ülkelerine döndükten sonra coronavirüse yakalandığı tespit edildi.

        DANİMARKA GALLER'E ACIMADI
        EURO 2020 son 16 turunda Danimarka, Galler'le karşılaştı. Rakibini rahat geçen Kırmızı-Beyazlar, 4-0 yendi. Golleri 27 ve 48. dakikalarda Dolberg, 88. dakikada Joakim Maehle ve 90. dakikada ise Martin Braithwaite attı. Danimarka, adını çeyrek finale yazdırdı. Galler'de Harry Wilson kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

        EURO 2020'DE İKİ SÜPER MAÇ!
        EURO 2020'de bugün iki maç oynanacak. Son 16 turunda Hollanda ve Çekya kozlarını paylaşacak. Puskas Arena'daki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Turnuvanın iki favorisi Belçika ile Portekiz ise saat 22.00'de mücadele edecek. Lukaku ve arkadaşları, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'i ile kapışacak.

            ALTAY MİROSLAV STOCH İÇİN GERİ SAYIMA GEÇTİ
            Altay bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen yıldız futbolcu Miroslav Stoch'u önümüzdeki hafta izmir'e getirecek. Öte yandan Süper Lig'in yeni takımlarından Altay'ın iç transferde ön libero Poko ve 10 numara Regattin'le yeniden anlaştığı belirtildi. İki yıldız da kısa süre içinde sözleşmeleri imzalayacak.

            MİLWAUKEE BUCKS SERİYİ EŞİTLEDİ!
            NBA'de Atlanta Hawks'ı 125- 91 yenen Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı final serisini 1-1'e getirdi. Giannis Antetokounmpo'nun 25 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle oynadığı Bucks'ta, Jrue Holiday 22, Brook Lopez 16, Khris Middleton 15 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Hawks'ta Danilo Gallinari 12, Cam Reddish ve John Collins 11 sayı üretti.

            MUSTAFA REŞİT AKÇAY ENTÜBE SÜRECİNİ ATLATTI
            Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi gören Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, solunum cihazından ayrıldı. KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, "Mustafa hoca şu anda solunumunu kendisi sağlayabiliyor. Bilinci açık, yerinde" dedi.

                SHARJAH DJANİNY'NİN PEŞİNDE
                Suudi ekibi Sharjah'ın kadroda düşünülmeyen Djaniny için teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

                HIRVATİSTAN-İSPANYA CÜNEYT ÇAKIR'IN
                FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Hırvatistan ile İspanya arasında yarın oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçını yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Kopenhag'daki Parken Stadyumu'ndaki mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

                SARACCHİ İSPANYA YOLCUSU
                Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Saracchi'nin yeni adresi belli oluyor. Uruguaylı sol bek, İspanyol ekibi Espanyol ile anlaştı.

                    FORVETE SON ADAY SPORAR
                    Forvet                     transferi için büyük uğraş veren Beşiktaş'ta adaylar çoğalıyor. Diego Costa ve Aleksander Mitrovic için girişimlerde bulunan Siyah-Beyazlılar'ın Andraz Sporar'da listesine aldığı belirtildi. Portekiz basınına göre Kartal, Sloven yıldızı Sporting Lizbon'dan kiralamak istiyor.
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                    Başkan Erdoğan talimat verdi! Her şehre bir proje
                    Haberler Spor Attila Szalai'nin son talibi Napoli oldu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)