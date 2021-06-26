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    West Ham United, Szalai için Fenerbahçe'ye 12 milyon Euro teklif etti

    EURO 2020'de Macaristan turnuvaya veda etse de Attila Szalai'nin perfonmanbı beğeni topladı. Szalai için ilk resmi teklifin İngiliz ekibi West Ham United'dan geldiği öğrenildi. West Ham'ın Macar stoper için Fenerbahçeli kurmaylara 12 miyyon Euro teklifi ettiği ancak bu rakımın anında reddedildiği ifade edildi.

    West Ham istedi anında reddedildi

    EURO 2020'de Macaristan turnuvaya veda etse de Attila Szalai'nin perfonmanbı beğeni topladı. Szalai için ilk resmi teklifin İngiliz ekibi West Ham United'dan geldiği öğrenildi.

    West Ham'ın Macar stoper için Fenerbahçeli kurmaylara 12 miyyon Euro teklifi ettiği ancak bu rakımın anında reddedildiği ifade edildi.

    Fenerbahçe'nin Attila Szalai'nin kapıyı 20 milyon Euro'dan açtığı, bunun altındaki tekliflerin düşünülmeyeceği bildirildi. Başkan Ali Koç da önceki hafta yaptığı medya toplantısında Szalai için çok yüksek bir teklif gelmesi halinde düşünebileceklerini ifade etmişti.

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