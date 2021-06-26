Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.06.2021 11:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.06.2021 11:50
    ABONE OL

    Galatasaray yeni Hagi Olimpiu Morutan'ın peşinde!

    Galatasaray'da Burak Elmas göreve gelir gelmez teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getirdi ve yönünü transfere çevirdi. Sarı-kırmızılı takımın, Romanya'da Gheorghe Hagi'nin veliahtı olarak gösterilen Olimpiu Morutan için teklif yapacağı bildirildi.

    Galatasaray yeni Hagi'nin peşinde!

    Başkanını seçtikten sonra zaman kaybetmeden Fatih Terim'i yeniden Florya'ya getiren Galatasaray'da bir numaralı gündem maddesi transfer.



    CİMBOM'UN İLK HEDEFİ
    Sezonu erken açacağı için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılı ekibin ilk hedefi belli oldu.


    Galatasaray, Romanya'da yeni Hagi olarak lanse edilen 22 yaşındaki Olimpiu Morutan'ı transfer etmek için harekete geçti. Yeni Asır'ın haberine göre yönetim, "yeni Hagi" için kulübü FCSB'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.


    TÜRKİYE TAKVİM'DEN ÖĞRENMİŞTİ
    Türkiye, Galatasaray'ın Steaua Bükreş formasını giyen Olimpiu Morutan'ı gündemine aldığını TAKVİM'den öğrendi.


        OLIMPIU MORUTAN KİMDİR?
        25 Nisan 1999 tarihinde Romanya'da dünyaya gelen Olimpiu Morutan, kariyerine Uni Cluj takımının altyapısında başladı.

        Ardından Botostani'ye transfer olan 22 yaşındaki sol ayaklı on numara, 2018'den bu yana FCSB (Steaua Bükreş) forması giyiyor. Geride bıraktığımız sezon çıktığı 36 karşılaşmada 8 gol atarken 15 de asist yapan Morutan'ın güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon euro...

        OLIMPIU MORUTAN
        Yaş: 21
        Ülke: Romanya
        Boy: 1.73
        Ayak: Sol
        Pozisyon: Orta saha
        Oynadığı takımlar: Universitatea Cluj, FC Botosani, Steaua Bükreş

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        YKS maratonu başladı
        Haberler Spor Galatasaray yeni Hagi Olimpiu Morutan'ın peşinde!