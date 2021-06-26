Galatasaray yeni Hagi Olimpiu Morutan'ın peşinde!

Başkanını seçtikten sonra zaman kaybetmeden Fatih Terim'i yeniden Florya'ya getiren Galatasaray'da bir numaralı gündem maddesi transfer.
CİMBOM'UN İLK HEDEFİ
Sezonu erken açacağı için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılı ekibin ilk hedefi belli oldu.
Galatasaray, Romanya'da yeni Hagi olarak lanse edilen 22 yaşındaki Olimpiu Morutan'ı transfer etmek için harekete geçti. Yeni Asır'ın haberine göre yönetim, "yeni Hagi" için kulübü FCSB'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.
TÜRKİYE TAKVİM'DEN ÖĞRENMİŞTİ
Türkiye, Galatasaray'ın Steaua Bükreş formasını giyen Olimpiu Morutan'ı gündemine aldığını TAKVİM'den öğrendi.