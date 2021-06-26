Galatasaray yeni Hagi Olimpiu Morutan'ın peşinde!

Ardından Botostani'ye transfer olan 22 yaşındaki sol ayaklı on numara, 2018'den bu yana FCSB (Steaua Bükreş) forması giyiyor. Geride bıraktığımız sezon çıktığı 36 karşılaşmada 8 gol atarken 15 de asist yapan Morutan'ın güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon euro...

OLIMPIU MORUTAN

Yaş: 21

Ülke: Romanya

Boy: 1.73

Ayak: Sol

Pozisyon: Orta saha

Oynadığı takımlar: Universitatea Cluj, FC Botosani, Steaua Bükreş