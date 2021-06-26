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    Galatasaray'dan Fortounis için yeni görüşme!

    Transferde önceliklerden birisini 10 numara hamlesine veren Galatasaray'da listenin ilk sırasında Konstantinos Fortounis yer alıyor. Fatih Terim'in ısrarla istediği Yunan yıldız için Olympiakos'un istediği 7 milyon Euro'luk bonservis bedeli yönetime geri adım attırmıştı. Ancak Terim'in ısrarlı tutumu sonrası Sarı-Kırmızılılar'ın Yunan kulübü ile yeniden görüşme kararı aldığı öğrenildi.

    Fortounis için yeni görüşme!

    Transferde önceliklerden birisini 10 numara hamlesine veren Galatasaray'da listenin ilk sırasında Konstantinos Fortounis yer alıyor. Fatih Terim'in ısrarla istediği Yunan yıldız için Olympiakos'un istediği 7 milyon Euro'luk bonservis bedeli yönetime geri adım attırmıştı

    Ancak Terim'in ısrarlı tutumu sonrası Sarı-Kırmızılılar'ın Yunan kulübü ile yeniden görüşme kararı aldığı öğrenildi. Galatasaray'ın Fortounis için 3-4 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor. Yapılacak sıkı pazarlıklar sonrasında eğer rakam istenen düzeye gelirse transfer gerçekleşecek.

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