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    Fenerbahçe'den Van Aanholt hamlesi: Hollanda'nın bankosu kararı Euro 2020'den sonra verecek

    Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile de adı geçen Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt’un menajerine 3 yıllık teklif yaptı. Hollandalı oyuncu, “Sadece Euro 2020’yi düşünüyourm. Turnuva sonrası görüşelim” cevabını verdi.

    Van Aanholt hamlesi

    Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de çok önemli bir gelişme yaşandı...

    Başkan Ali Koç'un transfer için hedef gösterdiği bölgelerden bir tanesi olan sol bek mevkisi için Hollanda Milli Takımı'nda yer alan bir isimle temasa geçildi.

    Galatasaray'ın da uzun bir süredir transfer listesinde yer alan Patrick van Aanholt için Sarı-Lacivertli kurmaylar girişimde bulundu. Cyrstal Palace ile sözleşmesi sona eren Hollandalı futbolcunun menajeri ile bir araya gelerek 3 yıllık teklifte bulunduğu öğrenildi.

        Teklif, Hollanda Milli Takım kampında bulunan Van Aanholt'a da iletildi. Hollandalı sol bek, "Şu anda sadece Euro 2020'ye konsantre olmuş durumdayım. Turnuvanın ardından tekrar görüşelim" cevabını verdi.

        30 yaşındaki sol bekin piyasa değeri Transfermarkt verilerine 7 milyon Euro civarında.

        HOLLANDA'NIN BANKOSU
        Hollanda Milli Takımı 11'inin değişmezlerinden olan Patrick van Aanholt, Euro 2020'deki performansıyla göz dolduruyor.
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