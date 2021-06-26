Fenerbahçe'den Van Aanholt hamlesi: Hollanda'nın bankosu kararı Euro 2020'den sonra verecek

Galatasaray'ın da uzun bir süredir transfer listesinde yer alan Patrick van Aanholt için Sarı-Lacivertli kurmaylar girişimde bulundu. Cyrstal Palace ile sözleşmesi sona eren Hollandalı futbolcunun menajeri ile bir araya gelerek 3 yıllık teklifte bulunduğu öğrenildi.