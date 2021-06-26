Abdullah Avcı Norveçli oyuncuyu sol bekte deneyecek: Trondsen sola geçiyor!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kampta sol bek olarak deneyeceği Trondsen'in transfer olmadan önce bu bölgede oynadığı 11 maçı teknik ekibiyle birlikte detaylı bir şekilde analiz ettiği ortaya çıktı.

Oyuncunun sol bek performansıyla ilgili olarak futbolcu izleme komitesinin de bir rapor sunduğunu, buna ek olarak önemli bir adım atılarak Rosenborg'da Trondsen'i sol bek olarak oynatan hocası Henriksen de bilgi aldığı öğrenildi.

DAHA ÖNCE SOL BEKTE OYNADI

Trondsen, Trabzonspor'a transfer olmadan önce Rosenborg'da 11 kez sol bekte forma giydi ve başarılı oldu. Trondsen'i yeni sezonda sol bek görebiliriz.

TRABZON 14 TEMMUZ'U BEKLİYOR

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'dan önemli bir açıklama geldi, Ağaoğlu, kampın 14 Temmuz'da sona ermesinin ardından teknik heyetin raporu ile transferi şekillendireceklerini söyledi.