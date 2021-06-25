Fenerbahçe'de başkanın hangi isim olacağı merak konusu oluyor. Bu ayın ilk günlerinde yapılması planan Fenerbahçe kongresi kısıtlamalar nedeniyle ilerleyen haftalara alınmıştı. Başkanlık seçimini heyecanla bekleyen taraflar kongre günü ve tarihini öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Peki, Fenerbahçe seçimi ne zaman, saat kaçta? FB başkan adayları kimler? Fenerbahçe kongresi ne zaman? İşte merak edilenler...

FENERBAHÇE (FB) BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Fenerbahçe Kulübü, olağan seçimli genel kurulunun çoğunluğa bakılmaksızın 25-26 Haziran tarihlerinde yapılacağını duyurmuştu.

İşte başkanlık için aday olan isimler;