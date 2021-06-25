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    • 25.06.2021 19:14
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    Fenerbahçe Kulübünün kongresinde aidat gerginliği! 50 liradan 500 liraya çıktı

    Son dakika haberleri... Fenerbahçe Kulübünün kongresinden aidat gerginliği yaşandı. Yıllık aidatın 500 liraya çıkarılması oy çokluğuyla kabul edildi. Bunun üzerine tribünde yer alan kongre üyeleri arasında gerginlik çıktı.

    DHA
    Fenerbahçe kongresi gerildi!

    Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısında kongre üyeleri arasında aidat gerginliği yaşandı.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yıllık 50 TL olan kulüp aidatları ile ilgili konuştu.

    Aidat konusunun gündeme gelmesinin gerekli olduğunu ifade eden Ali Koç, 121 kongre üyesinin imzaladığı bir önerge olduğunu ve yıllık 50 TL'den 250 TL'ye çıkmasının istendiğini dile getirdi.

    Bunun üzerine Başkan Ali Koç, kendilerine göre doğru rakamın 500 TL olduğunu ifade etti.

    50 LİRADAN 500 LİRAYA ÇIKINCA ORTALIK KARIŞTI
    Yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile 500 TL kabul edilirken kongre üyeleri arasında tribünde tartışma çıktı.

    Başkan Ali Koç'un tribüne giderek itirazda bulunan kongre üyeleri ile konuşarak sakinleştirdi. Bu arada Genel Kurul Divan Başkanı Vefa Küçük, yaşanan gerginlik sebebiyle genel kurula bir süre ara verdi.

        Ali Koç oylama öncesinde yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

        "121 kongre üyemizin imzaladığı bir önerge var. Sıkıntıları biliyorsunuz, aidat konusunu bizim belirlememiz yakışmıyor, sizler belirleyeceksiniz. Aidat konusunda 121 üye 250 lirayı öneriyor. Hassas bir konu biliyorum ama biz geldiğimizde durumların nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz enkaz edebiyatı yapmıyoruz. Bize göre doğru rakam 500 liradır. Herhangi bir emrivaki de yapmak istemiyoruz. Bir rakamı oyladıktan sonra geriye dönüş yok."
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