Fenerbahçe Kulübünün kongresinde aidat gerginliği! 50 liradan 500 liraya çıktı

Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısında kongre üyeleri arasında aidat gerginliği yaşandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yıllık 50 TL olan kulüp aidatları ile ilgili konuştu.

Aidat konusunun gündeme gelmesinin gerekli olduğunu ifade eden Ali Koç, 121 kongre üyesinin imzaladığı bir önerge olduğunu ve yıllık 50 TL'den 250 TL'ye çıkmasının istendiğini dile getirdi.