Formula 1 2021 yarış takvimi: Formula 1 biletleri ne zaman satışa sunulacak? Seyircili mi seyircisiz mi olacak?

Heyecanla beklenen Formula 1'de tarih belli oldu. Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek. Peki, Formula 1 2021 yarış takvimi nasıl? Formula 1 biletleri ne zaman satışa sunulacak? Seyircili mi seyircisiz mi olacak? İşte merak edilenler...

FORMULA 1 BİLET FİYATLARI NE KADAR? SEYİRCİLİ Mİ SEYİRCİSİZ Mİ?

Formula 1 bilet fiyatları henüz belli olmadı. Fiyatlar açıklanır açıklanmaz takvim.com.tr'de yer alacaktır. Seyircili ya da seyircisiz olacağı gelecek günlerde netlik kazanacak.

İşte Formula 1'de yaşanan son gelişmeler;