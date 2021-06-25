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    • Spor
    • 25.06.2021 13:39
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    • 25.06.2021 13:39
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    Formula 1 2021 yarış takvimi: Formula 1 biletleri ne zaman satışa sunulacak? Seyircili mi seyircisiz mi olacak?

    Formula 1 2021 yarış takvimi günün en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Formula'da yüz binlerce kişinin heyecanla bekleidği tarih belli oldu. Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek. Peki, Formula 1 biletleri ne zaman satışa sunulacak? Seyircili mi seyircisiz mi olacak? İşte detaylar...

    Formula 1 2021 yarış takvimi nasıl?

    Heyecanla beklenen Formula 1'de tarih belli oldu. Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek. Peki, Formula 1 2021 yarış takvimi nasıl? Formula 1 biletleri ne zaman satışa sunulacak? Seyircili mi seyircisiz mi olacak? İşte merak edilenler...

    FORMULA 1 BİLET FİYATLARI NE KADAR? SEYİRCİLİ Mİ SEYİRCİSİZ Mİ?

    Formula 1 bilet fiyatları henüz belli olmadı. Fiyatlar açıklanır açıklanmaz takvim.com.tr'de yer alacaktır. Seyircili ya da seyircisiz olacağı gelecek günlerde netlik kazanacak.

    İşte Formula 1'de yaşanan son gelişmeler;

    FORMULA 1 2021 YARIŞ TAKVİMİ

    F1 BÜYÜK BRİTANYA GRAND PRİX'SİNDE TRİBÜNLERİN TAMAMINA SEYİRCİ ALINACAK

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinde tribünlerin tamamına seyirci alınacak.

    Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre İngiliz devleti, 16-18 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda tribünlerin tam kapasiteyle hizmet vermesi için yeşil ışık yaktı.

        İngiltere'nin Northamptonshire Kontluğu'ndaki Silverstone kasabasıyla aynı adı taşıyan pistteki organizasyonu izlemek isteyenlerden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif sonuçlandığını veya 2 doz aşı yaptırdığını kanıtlaması talep edilecek.

        Silverstone Pisti'ndeki F1 yarışı, Kovid-19 önlemleri dolayısıyla sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başladığı 2020'den bu yana Büyük Britanya'da düzenlenen en kalabalık spor etkinliği olacak.

        Salgın nedeniyle geçen yıl seyircisiz gerçekleştirilen yarışı, 2019'da 140 binden fazla kişi tribünlerden takip etmişti.

        2021 FORMULA 1 SEZONU

        2021 Formula 1 sezonu motor sporlarının en üst düzey yönetici organizasyonu Uluslararası Motorsporları Federasyonu tarafından en üst seviye açık tekerlekli tek koltuklu yarış serisi olarak tanınan Formula 1 Dünya Şampiyonasının 71. sezonudur.

            Şampiyonada 2021 yılında 22 farklı ülkede 23 yarış düzenlenecektir. Pilotlar ve takımlar, pilotlar şampiyonluğu ve markalar şampiyonluğunu hedefleyecektir. Lewis Hamilton ve Mercedes geçen senenin pilotlar ve markalar şampiyonluğunu kazanan takımdı.
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            Haberler Spor Formula 1 2021 yarış takvimi: Formula 1 biletleri ne zaman satışa sunulacak? Seyircili mi seyircisiz mi olacak?