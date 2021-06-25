Ahmet Çakar'dan şaşırtan "iblis" savunması! Ben o tweeti Rıdvan Dilmen'e değil Trump'a yazdım

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Rıdvan Dilmen'in kendisine sosyal medyadan "İblis için zor günler başlıyor!" sözleriyle hakaret ettiğini ileri sürdüğü Ahmet Çakar'dan şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılıyor.

Savunmasında, iblis yakıştırmasını Dilmen'e yapmadığını, neden üzerine alındığını anlayamadığını, dünya politikasında yabancı bir ülkenin liderine Kovid-19 salgınıyla alakalı eleştirel olarak bir yakıştırma yaptığını beyan ettiğini bildiren Çakar'ın hakaret suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapsi istenmişti.