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    • 25.06.2021 17:03
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    Fenerbahçe'nin gündemindeki isim için Beşiktaş'tan flaş hamle

    Aboubakar sonrası golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listede bulunan isimlerle temasları hızlandırdı. Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan Santos Borre'nin peşine düşen siyah-beyazlı ekip golcü ismi bonservissiz bir şekilde kadroya katmak istiyor.

    Transferde Borre savaşı

    Santrfor mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş'ta listedeki isimlerle temaslar hızlandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden siyah-beyazlılar, yüksek maliyeti nedeniyle Diego Costa'dan vazgeçti.

    Arayışlarına son sürat devam eden Kara-Kartal, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Kolombiyalı golcü Santos Borre'nin peşine düştü.

    GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!
    İtalyan muhabir Nicolo Schira'nın haberine göre Kara Kartal, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan 25 yaşındaki futbolcunun transferi için görüşmelere başladı.

        Geçtiğimiz sezon Arjantin Ligi'nde 13 maça çıkan yıldız futbolcu, 8 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

        Santos Borre'nin kulübü River Plate ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'nin gündemindeki isim için Beşiktaş'tan flaş hamle