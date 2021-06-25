Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları Muğla etabı Marmaris’den start aldı

Halikarnas Kupası için mücadele başladı.
DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın ve İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Ekrem Yemlihaoğlu'nun katılımıyla Marmaris Meydanda gerçekleşen törenle başladı.
Ulusal ve uluslar arası yüzlerce yarışçının dünyanın en özel destinasyonlarından Marmaris-Bodrum rotasında Halikarnas Kupası için mücadele vereceği Yarış boyunca Bodrum, Datça ve Marmaris'in eşsiz güzellikteki koyları, Knidos Antik Kenti'nin tarihi dokusunun maviyle buluştuğu muhteşem manzarası Muğla'nın eşsiz güzellikleri Yarışçılara eşlik edecek. Muğla etabı, 27 Haziran Pazar günü Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.
Start öncesi Törende konuşan Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Yarışlar Muğla'nın eşsiz güzelliklerinin tanıtımına olanak sağlayacaktır. Muğla'nın spor turizmine yönelik çeşitli destinasyonlarının, doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinin yarış boyunca tanıtılmasına büyük katkı sunacaktır. Yarışların ilk etabı olan Halikarnas Kupası'nın ülkemiz turizminin gözbebeği olan Muğla'mız ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederken, tüm katılımcı sporculara şimdiden başarılar diliyor, yurtiçinde ve yurtdışında tüm misafirlerimizi Muğla'mızın eşsiz güzelliklerini paylaşmaya, görmeye davet ediyorum" dedi.