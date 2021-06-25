Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları Muğla etabı Marmaris’den start aldı





Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslar arası Yat Yarışları'nın Muğla etabıyla ilgili bilgi veren İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu da "Muğla, tarihi, doğal güzellikleri ve tesisleriyle dünya standartlarında bir marka. Bu organizasyonla ülkemizin pozitif imajına katkı sağlamak, hem de Muğla ilimizin tanıtımına katkı sağlamayı çok önemsiyoruz. İlerleyen yıllarda bu yarışın başta Akdeniz olmak üzere tüm dünyada büyük ilgi uyandırması ve en prestijli yarışlar arasında yer alması en büyük hedefimiz. Ayrıca sporcu anlamında, ekipler anlamında bu yarış çok zorlu bir yarış. 125 deniz millik bir rotayı akıntı ve denizin dalgalarına, akıntılarına rüzgâra karşı sporcular kat edecek. Bence Avrupa'nın sayılı yarışlarından biri" açıklamasında bulundu.