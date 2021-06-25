Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim ve denetim kurulları ayrı ayrı ibra edildi. Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda devam ediyor. Genel kurulun divan başkanlığı görevinde bulunan Vefa Küçük, gündem maddelerinden biri olan yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası için oylamaya geçti.
Genel kurul üyelerinin oylaması sonucunda; 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, yönetim ve denetim olarak oy birliği ile ibra edildi. 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, yönetim ve denetim olarak oy birliği ile ibra edildi.
- Spor
- 25.06.2021 16:18
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- Son Güncelleme:
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- 25.06.2021 16:19
Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi ibra edildi
Son dakika haberine göre Fenerbahçe'de yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul'a Başkan Ali Koç tek aday olarak girerken; Ali Koç ve yönetimi, 2019-2020 yılları arasındaki faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim ve denetim kurulları ayrı ayrı ibra edildi. Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda devam ediyor. Genel kurulun divan başkanlığı görevinde bulunan Vefa Küçük, gündem maddelerinden biri olan yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası için oylamaya geçti.