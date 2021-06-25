Aziz Yıldırım, Başkan Ali Koç’u topa tuttu! Seni bu seyirciyle göndereceğim

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında Başkan Ali Koç'u adeta topa tuttu. Ali Koç'a karşı çok sert ifadedeler kullanan Yıldırım, "Bize yalancı diyor. Seni affetmem bunu bil... Seni bu seyirciyle göndereceğim" dedi.
ŞAMPİYONLUK SÖZÜNE MECBURSUN
Yıldırım şöyle devam etti: Ali Koç 'Şampiyonluk sözü vermedim' diyor. Fenerbahçe Başkanı şampiyonluk sözü vermek mecburiyetindedir. Diyor ki 'Ben bu 3 senede çok sıkıntılar çektim.'
NE YAPTIN! HAPİS Mİ YATTIN!
Hapis mi yattın? Pandemide 1 hafta evden çıkmadın. Buraya kadar sabrettim, bundan sonra sabretmem. Her gecenin bir sabahı olmaz, beni kızdırmayın. Konuşunca doğru olanı söyleyin.