Aziz Yıldırım, Başkan Ali Koç’u topa tuttu! Seni bu seyirciyle göndereceğim

KİMSE KULÜBÜ PEŞKEŞ ÇEKEMEZ

Yıldırım, "Sen önce kulüpteki FETÖ'cüleri temizle. Adı ne olursa olsun hiç kimse Fenerbahçe kulübü satamaz peşkeş çekemez. Bu kulüpte FETÖ'cüleri gördüğüm an burdayım" ifadesini kullandı.

İHANET EDENLERE BU KULÜPTE YER YOK

Aziz Yıldırım kulübe ihanet edenlerin affedilemeyeceğini söyledi. Yıldırım, "3 Temmuz'da ihanet edenlere bu kulüpte yer yok. Bunları kulüpten temizleyin" dedi.