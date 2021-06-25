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    Aziz Yıldırım, Başkan Ali Koç’u topa tuttu! Seni bu seyirciyle göndereceğim

    Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, Çırağan Sarayı’nda düzenlediği basın toplantısında Başkan Ali Koç’u adeta topa tuttu. Ali Koç’a karşı çok sert ifadedeler kullanan Yıldırım, “Bize yalancı diyor. Seni affetmem bunu bil... Seni bu seyirciyle göndereceğim” dedi.

    Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında Başkan Ali Koç'u adeta topa tuttu. Ali Koç'a karşı çok sert ifadedeler kullanan Yıldırım, "Bize yalancı diyor. Seni affetmem bunu bil... Seni bu seyirciyle göndereceğim" dedi.

    ŞAMPİYONLUK SÖZÜNE MECBURSUN
    Yıldırım şöyle devam etti: Ali Koç 'Şampiyonluk sözü vermedim' diyor. Fenerbahçe Başkanı şampiyonluk sözü vermek mecburiyetindedir. Diyor ki 'Ben bu 3 senede çok sıkıntılar çektim.'

    NE YAPTIN! HAPİS Mİ YATTIN!
    Hapis mi yattın? Pandemide 1 hafta evden çıkmadın. Buraya kadar sabrettim, bundan sonra sabretmem. Her gecenin bir sabahı olmaz, beni kızdırmayın. Konuşunca doğru olanı söyleyin.

        150 MİLYON EURO SÖZÜNÜ TUT
        Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim, 30 yılımı bu kulübe verdim. Sen ne verdin bu kulübe? 50 milyon dolar hibe ettin. Söylediğin bu değildi. 150 milyon Euro söz vermiştin, sözünü yerine getir.

        KURMAYLARI YALNIZ BIRAKMADI
        Mahmut Uslu, Abdullah Kiğılı, Murat Özaydınlı, İlhan Ekşioğlu gibi eski yöneticiler de Yıldırım'ın yanında yer aldı.

        VOLKAN BALLI'YI GÖNDERECEKSİN
        Bak Ali Koç, Volkan Ballı'yı göndermezsen seninle beraber göndereceğim. 3 Temmuz'a sahip çıkacağız diyorsun, Bunları temizle. Volkan Ballı bu kulüpten gidecek.

            BİR ALEX KALDI. ONU DA GETİR
            Fenerbahçe'yi suçladığı için gidecek. Alex kaldı bir tek. Onu da bekliyorum, onu da getirsin. Fenerbahçe'ye zarar verenlere kimse sahip çıkmamalı.

            SEN ÖNCE KULÜPTEKİ FETÖCÜLERİ TEMİZLE


            Aziz Yıldırım, konuşmasının bir bölümünde kulübe üye olan FETÖ'cülerle ilgili olarak Başkan Ali Koç'a sert ifadeler kullandı. Yıldırım, "Birileri kulübe üye oldu. Öyle olduklarını bilmiyorduk ki. Senin de üyeliklerinde imzan var" dedi.

            KİMSE KULÜBÜ PEŞKEŞ ÇEKEMEZ
            Yıldırım, "Sen önce kulüpteki FETÖ'cüleri temizle. Adı ne olursa olsun hiç kimse Fenerbahçe kulübü satamaz peşkeş çekemez. Bu kulüpte FETÖ'cüleri gördüğüm an burdayım" ifadesini kullandı.

            İHANET EDENLERE BU KULÜPTE YER YOK
            Aziz Yıldırım kulübe ihanet edenlerin affedilemeyeceğini söyledi. Yıldırım, "3 Temmuz'da ihanet edenlere bu kulüpte yer yok. Bunları kulüpten temizleyin" dedi.

                YENİDEN ADAY OLMAYACAĞIM
                Yıldırım, "Benim yönetimimden bir TFF Başkanı Özdemir bir de Ali Koç çıktı. Ben aday olmayacağım. Ama olmak isteyene destek veririm" dedi.

                MAL VARLIĞI BORÇTAN AZ İSE FARKI BEN VERECEĞİM
                Kulübü borç batağında bırakmadıklarını belirten Yıldırım, Ali Koç'u enkaz edebiyatı yapmakla suçladı. Yıldırım şu ifadeleri kullandı: 591 milyon dolar mal varlığı var. 300 milyon dolar futbol A.Ş parası bıraktım. Sporcular bıraktım mal varlığı olarak. Şimdi Ozan Tufan'ı satacaklar. Ben size 270 milyon Euro borç bırakmışım. Ben hemen başlatacağınız inşaat vardı. 75 milyon Euro öyle gelecekti. Beceremediniz. Mal varlığı borçtan çoksa farkı ben veririm."

                İRFAN İÇİN 11 MİLYON EURO ÖDENDİ
                Yıldırım, konuşması sırasında ortaya şok bir iddia koydu! Yıldırım, İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'nin 11 milyon Euro bonservis ödediğini söyledi. Yıldırım, "İrfan Can Kahveci'ye Galatasaray ve Marsilya 4.5 milyon euro bonservis bedeli verdi. Biz 11 milyon euro'ya aldık. Birileri Ali Koç'u futbolcuya teklif edilen rakamlar konusunda kandırmış" dedi.

                NİHAT ÖZDEMİR'LE İYİ GEÇİNİN
                Nihat beyle kavga etmeyin, yanınıza alın. Şikayetlerinizi anlatın. Ağabey, başkan deyin anlatın. Nihat Özdemir'i bu şekilde harcamayın. 25 sene hizmet etmiş insanları harcarsınız yarın siz gittiğinizde sizin arkanızdan konuşurlar.

                Türkiye'ye hiçbir teknik direktör gelmiyor sözü hem Fenerbahçe'ye hem Türkiye'ye hakarettir. Sen Koç ailesinin çocuğusun. İyi ve kaliteli yönetim yap.

                Gayrimenkulleri satıyor, hisse senedi satıyor. 16. madde için önerim bunu çeksinler. En basit şekilde anlatsınlar. Bunun ucu yok.

                    BASKETİ ŞİRKET YAP OBRA'YI GETİRECEĞİM
                    Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, basketbol takımının kötü yönetildiğini de söyledi. Yıldırım, "Bir marka yarattık: Fenerbahçe basketbolu. Fenerbahçe basketbolunun bu hallere düşmesine çok üzülüyorum. Sayın Ali Koç, basketbol takımı A.Ş haline getir. Ben o A.Ş'ye talibim. Obradovic'i de yarın getireceğim. Bunu da böyle bilin" ifadesini kullandı.

                    52 OYUNCU NASIL ALINABİLİYOR?
                    Aziz Yıldırım, "Ali Koç kulübün battığını söylüyordu. O halde 52 oyuncuyu nasıl transfer edebiliyor. Bu oyunculara ne kadar ödendiğini bilen var mı" diye konuştu.

                    GENEL KURUL BUGÜN BAŞLIYOR
                    F.Bahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün ve yarın gerçekleştirilecek. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek kongrede Ali Koç, tek aday durumunda. Oy verme işlemleri yarın gerçekleştirilecek ve genel kurul tamamlanacak. Aziz Yıldırım, Olağan Genel Kurulu öncesinde maraton tribün tarafındaki otoparkı kullanma isteklerinin mevcut yönetim tarafından geri çevrilmesi sebebiyle kongreye katılmayacaklarını duyurdu. F.Bahçe kulübü ise bu iddiaları yalanladı.
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                    Haberler Spor Aziz Yıldırım, Başkan Ali Koç’u topa tuttu! Seni bu seyirciyle göndereceğim