Son dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kongreye katılmayacağını açıkladı! Otoparkı kullanma isteğimiz

Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Sizlerin malumu olduğu üzere genel kurul organizasyonu bir teamül olarak yüksek divan kurulu başkanının koordinesinde yönetim kurulu tarafından yapılmaktadır. Yarın yapılacak genel kurula katılmak için divan kurulu başkanımız ile temasa geçerek toplantıya katılacak eski yöneticilerimiz için maraton tribün tarafındaki otoparkı kullanma isteğinde bulunduk. Sayın Vefa Küçük teamüllere uygun bu isteğimizi kabul ederek bize maraton tribün tarafından sınırlı sayıda yer tahsis edilebileceğini söyledi. Ardından bir süre sonra böyle bir tahsis yapılamayacağını bildirdi." ifadelerini kullandı.