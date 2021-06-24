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    Son şampiyon Beşiktaş sezonu 5 Temmuz’da açacak

    Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, 2021-2022 futbol sezonu çalışmalarına 5 Temmuz'da başlayacak. 5 Temmuz'daki ilk antrenman Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak.

    Siyah-Beyazlılar sezonu 5 Temmuz’da açacak
    Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, 2021-2022 futbol sezonu çalışmalarına 5 Temmuz'da başlayacak. 5 Temmuz'daki ilk antrenman Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak.

    CELTİC ROSİER İÇİN KARARLI!
    Beşiktaş geçen sezon şampiyonlukta pay sahibi olan Rosier'in bonservisi S.Lizbon'dan almak istiyor. Ancak onun talipleri de artıyor. İskoç kulübü Celtic, Fransız sağ bek için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
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    Haberler Spor Son şampiyon Beşiktaş sezonu 5 Temmuz’da açacak