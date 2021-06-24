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    Beşiktaş'ta Aleksandar Mitrovic bombası

    Teknik direktör krizi sona eren Beşiktaş’ta rota Fulham’ın 26 yaşındaki yıldız santrforu Aleksandar Mitrovic'e döndü. Sırp oyuncunun Fulham ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Mitrovic bombası

    Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın ile nikah tazeledikten sonra rotasını transfere çevirdi. Sergen Yalçın yönetime sürpriz bir golcünün ismini verdi. Siyah-Beyazlılar, İngiltere Ligi ekiplerinden Fulham'da forma giyen tecrübeli golcü Aleksandar Mitrovic'i listesine ekledi.



    26 yaşındaki Sırp oyuncunun Fulham ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



    FACETİME GÖRÜŞMESİ YAPTILAR!
    Mitrovic 2015 yılında Belçika temsilcisi Anderlecht'ten Newcastle'a 18.5 milyon Euro'ya transfer olurken 2018 yılında ise Fulham, Newcastle United'dan 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın golcü oyuncuyla facetime görüşmeleri de yaptığı iddia edildi.



        64 MAÇTA 41 GOLE İMZA ATTI
        Mitrovic Sırbistan Milli Takımı'nda 64 kez forma giydi. 64 maçta 41 gole imza attı.

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