Enis Destan için Trabzonspor'dan yeni hamle!

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda Enis Destan için Altınordu ile son bir görüşme daha yapacak. Daha önceki öneriler rakamları korumayı düşünen Bordo-Mavili yönetimin bu kez Altınordu'nun da istediği bir sonraki satıştan pay maddesini yeni teklife dahil etmesi bekleniyor. Altınordu'nun genç golcüsüne yurtdışından da teklifler vardı.
DİABATE GİRESUNSPOR'A
Trabzonspor'un bu sezon da kiralayacağı Diabate'ye Giresunspor talip oldu. Diabate geçen sezon Göztepe'de kiralık oynamıştı.
GENÇLERE FIRSAT DOĞDU!
Trabzonspor U19 takımının finallere kalması ve yabancı kısıtlamasının gelmesinden sonra kararını değiştiren Abdullah Avcı, Koray Kılınç ve Tunahan Ergül'ü de kadroya dahil etti. Kampa Murat Cem, Muhammet Taha, Salih Kavrazlı, Koray Kılınç ve Tunahan Ergül'ün de katılımıyla 5 oyuncu dahil edildi.
DİABATE GİRESUNSPOR'A
Trabzonspor'un bu sezon da kiralayacağı Diabate'ye Giresunspor talip oldu. Diabate geçen sezon Göztepe'de kiralık oynamıştı.
GENÇLERE FIRSAT DOĞDU!
Trabzonspor U19 takımının finallere kalması ve yabancı kısıtlamasının gelmesinden sonra kararını değiştiren Abdullah Avcı, Koray Kılınç ve Tunahan Ergül'ü de kadroya dahil etti. Kampa Murat Cem, Muhammet Taha, Salih Kavrazlı, Koray Kılınç ve Tunahan Ergül'ün de katılımıyla 5 oyuncu dahil edildi.