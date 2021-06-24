Galatasaray ve Beşiktaş arasında transfer yarışı! 3 isim için savaş çıktı

Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferleriyle sezonu kapatan Beşiktaş ile ligi ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi transferde karşı karşıya geldi.
Yeni Asır'ın haberine göre, Süper Lig'in iki devi, Göztepe'den Halil Akbunar, Sassuolo'dan Kaan Ayhan ile Benfica'dan Gedson Fernandes'i kadroya katmak için savaş veriyor.
HALİL AKBUNAR'DA BEŞİKTAŞ ÖNDE
Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaşılması üzerine transfere yönelen siyah-beyazlıların İzmir ekibi Göztepe ile sözleşmesi süren Halil Akbunar'ın transferinde bir adım önde olduğu kaydedildi.