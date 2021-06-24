Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için heyecan sürüyor. Futbol camiasında Galatasaray başkanlık seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte gözler Fenerbahçe'nin başkanlık seçimlerine çevrildi. Normalde Haziran ayının ilk haftalarında yapılması planan Fenerbahçe başkanlık seçimleri koronavirüs pandemisi ve kısıtlamalar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi (kongre) ne zaman, hangi tarihte yapılacak? FB başkan adayları kimler oldu? İşte detaylar...
FENERBAHÇE (FB) BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Fenerbahçe Kulübü, olağan seçimli genel kurulunun çoğunluğa bakılmaksızın 25-26 Haziran tarihlerinde yapılacağını duyurmuştu.
İşte başkanlık için aday olan isimler;
FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER OLDU?
Kongrede başkanlık için aday olan isimler arasında Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt gibi isimler bulunuyor.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"17.05.2021 Tarih ve 2021/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ilki 05 – 06 Haziran 2021, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikincisi 12 – 13 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Kulübümüz Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın; 01 Haziran 2021 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il valiliklerine gönderilen 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge kapsamındaki yasaklar nedeniyle anılan tarihlerde gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmıştır.