Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için heyecan sürüyor. Futbol camiasında Galatasaray başkanlık seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte gözler Fenerbahçe'nin başkanlık seçimlerine çevrildi. Normalde Haziran ayının ilk haftalarında yapılması planan Fenerbahçe başkanlık seçimleri koronavirüs pandemisi ve kısıtlamalar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi (kongre) ne zaman, hangi tarihte yapılacak? FB başkan adayları kimler oldu? İşte detaylar...

FENERBAHÇE (FB) BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Fenerbahçe Kulübü, olağan seçimli genel kurulunun çoğunluğa bakılmaksızın 25-26 Haziran tarihlerinde yapılacağını duyurmuştu.

İşte başkanlık için aday olan isimler;