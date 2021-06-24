Kalidou Koulibaly’den ülkesine Covid yardımı | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

İtalyan Ligi ekiplerinden Napoli forması giyen Kalidou Koulibaly, 30'uncu doğum gününde ülkesine, yeni tip coronavirüsle mücadelede destek için bir gemi dolusu ilaç, maske, tıbbı malzeme ve 2 ambulans yolladı. Napoli Limanı'ndan 20 Haziran'da hareket eden gemi 1 hafta içinde Senegal'e ulaşacak.
OLİMPİYAT ELEMELERİ KADROSU AÇIKLANDI
A Milli Basketbol Takımı'nın Olimpiyat Elemeleri kadrosu açıklandı: Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Şehmus Hazer, Alperen Şengün, Sadık Emir Kabaca, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, J.Metecan Birsen, Berk Uğurlu, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven, Furkan Korkmaz, Ersan İlyasova. Sakatlığı bulunan Larkin kadrodan çıkarıldı.
NANDO DE COLO'NUN SÖZLEŞMESİ UZATILDI
F.BAHÇE Beko Fransız oyun kurucu Nando De Colo'nun sözleşmesi 1 sezon uzatıldı. Yıldız basketbolcu Nando De Colo'nun geride kalan sezonda THY Avrupa Ligi'nde 32 maçta forma giyerek 15,8 sayı, 3,9 asist, 3,2 ribaunt, 1,4 top çalma ile mücadele etti. Fransız oyuncu yine takımının en önemli silahı olacak.
SÜRPRİZ BİR HOCA OLABİLİR!
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, "Teknik direktör konusunda bir sürpriz olabilir. Alman ve Portekiz ekolüne bakıyorduk. Fakat burada bir değişiklik olabilir" diye konuştu. Koç, "Ekonomik olarak 3 büyük kulüp arasında en sıkıntılı kulüp F.Bahçe. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma bizler için çok önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.
PETER ZULJ MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE
Medipol Başakşehir, Anderlecht'in Avusturyalı futbolcusu Peter Zulj ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon Göztepe'de kiralık olarak forma giydi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme amzalandı.
BALOTELLİ DEFTERİ KAPANDI
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, ünlü İtalyan golcü Mario Balotelli transferini tamamen kapattıklarını açıkladı.
OLİMPİYAT ELEMELERİ KADROSU AÇIKLANDI
A Milli Basketbol Takımı'nın Olimpiyat Elemeleri kadrosu açıklandı: Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Şehmus Hazer, Alperen Şengün, Sadık Emir Kabaca, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, J.Metecan Birsen, Berk Uğurlu, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven, Furkan Korkmaz, Ersan İlyasova. Sakatlığı bulunan Larkin kadrodan çıkarıldı.
NANDO DE COLO'NUN SÖZLEŞMESİ UZATILDI
F.BAHÇE Beko Fransız oyun kurucu Nando De Colo'nun sözleşmesi 1 sezon uzatıldı. Yıldız basketbolcu Nando De Colo'nun geride kalan sezonda THY Avrupa Ligi'nde 32 maçta forma giyerek 15,8 sayı, 3,9 asist, 3,2 ribaunt, 1,4 top çalma ile mücadele etti. Fransız oyuncu yine takımının en önemli silahı olacak.
SÜRPRİZ BİR HOCA OLABİLİR!
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, "Teknik direktör konusunda bir sürpriz olabilir. Alman ve Portekiz ekolüne bakıyorduk. Fakat burada bir değişiklik olabilir" diye konuştu. Koç, "Ekonomik olarak 3 büyük kulüp arasında en sıkıntılı kulüp F.Bahçe. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma bizler için çok önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.
PETER ZULJ MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE
Medipol Başakşehir, Anderlecht'in Avusturyalı futbolcusu Peter Zulj ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon Göztepe'de kiralık olarak forma giydi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme amzalandı.
BALOTELLİ DEFTERİ KAPANDI
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, ünlü İtalyan golcü Mario Balotelli transferini tamamen kapattıklarını açıkladı.