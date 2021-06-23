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    • Spor
    • 23.06.2021 16:46
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    • 23.06.2021 16:46
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    Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu GS PSV maçı saat kaçta?

    16 Haziran tarihinde gerçekleştirilen kura çekiminden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile eşleşti. Galatasaray'ın ön elemedeki rakibinin PSV Eindhoven olmasının hemen ardından taraftarlar mücadelenin oynanacağı günü ve saati heyecanla araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu GS PSV maçı saat kaçta? İşte merak edilenler...

    Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman?

    Galatasaray PSV Eindhoven maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bilindiği üzere geçen hafta gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven olmuştu. Peki, Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu GS PSV maçı saat kaçta? İşte maça dair bilgiler

    GALATASARAY PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    İki ayaklı tur sistemine göre oynanacak maçların ilki 20-21 Temmuz'da, rövanş müsabakaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Galatasaray PSV maçının tarihi ve saati ilerleyen günlerde açıklanacak.

    İşte merak edilen gelişmeler;

    KURA ÇEKİMİ YAPILDI

    Geçen sezon Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne 2'nci ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Galatasaray'ın rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde Galatasaray, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşti.

    İki ayaklı tur sistemine göre oynanacak maçların ilki 20-21 Temmuz'da, rövanş müsabakaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. İkinci ön eleme turunu atlayan takımlar, üçüncü ön eleme turuna, sonrasında play-off turuna, ardından da Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak.

        EN GOLCÜ İSMİ DONYELL MALEN

        Galatasaray'ın rakibi olan PSV Eindhoven, geçen sezon Hollanda ligi Eredivisie'yi 88 puanlı şampiyon Ajax'ın ardından 72 puanla ikinci sırada bitirdi.

        UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu Granada, PAOK ve Omonia takımlarını geçerek 12 puanla lider olarak tur atlayan Eindhoven, son 32 turunda Olympiakos'a elendi.

        PSV'de, oynadığı 45 maçta 27 golü bulunan Donyell Malen, takımın en skorer ismi olarak göze çarpıyor. Maçlarını 35 bin kişi kapasiteli Phillips Stadyumu'nda oynayan kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü Roger Schmidt yapıyor.
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