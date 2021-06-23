Galatasaray PSV Eindhoven maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bilindiği üzere geçen hafta gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven olmuştu. Peki, Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu GS PSV maçı saat kaçta? İşte maça dair bilgiler

GALATASARAY PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İki ayaklı tur sistemine göre oynanacak maçların ilki 20-21 Temmuz'da, rövanş müsabakaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Galatasaray PSV maçının tarihi ve saati ilerleyen günlerde açıklanacak.

İşte merak edilen gelişmeler;