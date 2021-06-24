Fenerbahçe'de sürpriz başkan adayı! Engin Verel kimdir?

Engin Verel yaptığı paylaşımda, "Sevgili Fenerbahçe kongre üyeleri, Başkanlık adaylığımı yarın saat 15:00 da açıklayacağım. Her şey Büyük Fenerbahçe için. Saygılarımla." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'de böylece mevcut başkan Ali Koç'un dışında Engin Verel ve Eyüp Yeşilyurt da başkanlık için mücadele verecek.
ENGİN VEREL KİMDİR?
Engin Verel, 15 Eylül 1956'da İstanbul'da doğdu. Dedesi Selanik'ten Samatya'ya göç etmiştir. Engin Verel, futbola dayısının takımı olan Davutpaşa'da başladı. 1973'te Galatasaray 'a transfer oldu. Kısa süre Galatasaray'da oynayan Verel, 1975 yılında Fenerbahçe 'ye transfer oldu.
Engin Verel, Fenerbahçe'de iki kez lig şampiyonluğu yaşadı. 1979'dan itibaren 4 yıl Avrupa'da futbol oynadı. Türkiye'den Avrupa'ya giden ve bir Avrupa takımında (RSC Anderlecht) şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcusu oldu.
Fransa'da Lille takımında forma giydiği yıllarda en iyi yabancı futbolcu seçildi. Paris Saint-Germain FC ile Paris Parc de Prince Stadın'da rövaşatayla attığı gol Fransa'da son 25 yılın en güzel golü seçildi. Engin Verel, 4 yıllık Avrupa macerasından sonra Türkiye'ye geri döndü ve iki sene de Fenerbahçe oynadıktan sonra Ağustos 1987'de Fenerbahçe ile Rizespor arasında İstanbul'da oynanan jübile maçında Onur Kayador ile birlikte futbola veda etti.